Motorine Yeni Zam Geliyor - Son Dakika
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Motorine Yeni Zam Geliyor

09.07.2026 10:07
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Motorin fiyatına bu gece 3,08 TL zam bekleniyor, son bir haftada toplam artış 5,15 TL olacak.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ve Rusya'nın dizel ihracatını yasaklama kararı, uluslararası piyasalarda Brent petrol ve motorinin metrik ton fiyatlarını yükseltti. Bu gelişme, yeni bir zammı tetikledi. Motorine, bu gece yarısı 3,08 TL zam bekleniyor. Bu, bir haftalık sürede üçüncü zam olacak. Toplam zam tutarı 5 TL 15 kuruşu bulacak.

ABD ile İran ateşkesinin sonra ermesi ve Rusya'nın dizel ihracatını yasaklaması Brent petrol ve motorinin ton fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. Brent petrol, 72-73 dolar düzeyinden 77-78 dolara dek yükseldi. Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da 100 doları aşkın arttı.

MOTORİNE YENİ ZAM

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler motorine yeni bir zammı gündeme getirdi. Bu gece yarısından geçerli 3,08 TL zam bekleniyor. Sektör temsilcileri, bu tutarın pompaya zam olarak yansıyacağını söyledi.

Kaynaklar, bunun bir haftalık sürede üçüncü zam olacağına işaret ederek, "Motorine, salı gününden geçerli 1 TL 31 kuruş, çarşamba 76 kuruş zam yapıldı. Bu gece de 3,08 TL zam yapılacak. Bir haftada 5 TL 15 kuruşluk artış söz konusu olacak" dedi.

Kaynaklar, benzine şu aşamada bir zam görünmediğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Dünya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine Yeni Zam Geliyor - Son Dakika

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