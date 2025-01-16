Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
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Ekonomi

Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

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Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Motorine gece yarısı gelen 1 lira 47 kuruş zam pompaya yansıdı. Benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği olmadı. İşte 16 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

16.01.2025 09:21
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Orta Doğu'da yaşanan hareketlilik ile brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Birbiri ardına gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelaları tekrar değişti.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla gelen 1 lira 47 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği olmadı.

ZAMLAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

1 Ocak itibarıyla yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, aynı hafta benzine 1 lira 27 kuruş ve motorine 1 lira tekrar zam yapılmıştı.LPG'ye ise 8 Ocak'ta 49 kuruş indirim yapıldı. Bugün yapılan zamlar birlikte motorin fiyatları 50 lira sınırına dayandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 Ocak 2025)

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 47 lira 24 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 45 lira 32 kuruştan satılıyor. Ankara'da benzinin litresi ortalama 45 lira 80 kuruşa, motorinin litresi 47 lira 88 kuruşa, İzmir'de ise benzinin litresi ortalama 46 lira 17 kuruşa ve motorinin litresi 49 lira 28 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

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Son Dakika Ekonomi Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Bütçe açıgı böyle kapanmaz 60 1 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    hep 50 liralık alanlar yandı 58 0 Yanıtla
  • kenan sar:
    ülke böyle mi yönetilir. zam gelmeden gitti. artık gidinde başkası bi denesin. ülke battı 55 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    sonra toplu taşımaya neden zam geldi 47 0 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    bu ülkenin hali ne olacak bütün yükü vatandaş çekiyor. aldığımız nefese bile yakında vergi alırlar. nezaman doğalgaz ve petrol bulduk deseler ertesi gün hepsine zam geliyor. kendileri devletin bütün imkanlarını kullanıp vatandası eziyorlar. biz vatandaş olarak halk olarak ne zaman akıllanacaz merak ediyorum. ama bizleri vatan millet sakarya psikolojisiyle uyutmaya devam ediyorlar. yazık çok yazık 44 1 Yanıtla
  • Kenan Dasdemir:
    işte böyle olur kaşıkla verilir kepçeyi bıakın kazanla alınır 36 0 Yanıtla
  • güneri polat:
    Nereye kadar otoyola ve köprülere akaryakıta gelen zamla hsngi enflasyon dizginlenir? Mehnet Şimşek kapitalist sistemin öğretilerinden başka ne yapabilirki?Katma değerli üretim yok,betoncu zihniyet,ucu işçilikle don gömlek yapıp satmakla, turizmle bu iş olmaz. 36 0 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    düz elli yapın lütfen hesaplaması kolay olsun koyunların 22 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    İmamoğlu ulaşıma zam yaparken havlayanlar nerde 20 4 Yanıtla
  • onur pari:
    Yine İmamoğlu naneyi yedi diyen zamcıklar nerede? 19 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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