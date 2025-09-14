Motosiklet Kazaları İçin Yeni Bariyerler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Motosiklet Kazaları İçin Yeni Bariyerler

14.09.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, motosiklet kazalarını azaltmak için 300 km motorcu dostu bariyer yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motosiklet kazalarında riski azaltmak için yapılan motorcu dostu bariyerlerin, yıl sonunda 300 kilometreye ulaşacağını bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının bu haberinde, motorcuların can ve mal güvenliğini sağlamak adına kara yollarında yer alan bariyerler ele alındı.

Motosikletlerin kullanımı restoran, hazır gıda ve alışveriş hizmetleri gibi alanlarda her geçen gün yaygınlaşırken zaman, yakıt ve park yeri açısından sağladığı kolaylıklar sebebiyle de geniş kesimlerce tercih ediliyor. Ancak motosikletler, otomobil ve diğer ulaşım araçlarına göre kazalarda daha yüksek risk taşıyor. Kara yollarında ise bu risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, motosiklet kazalarında şiddeti azaltmak için motorcu dostu bariyerlerin yapıldığını söyledi. Yol kenarında ya da refüjde otokorkuluk bulunan kesimlerde, motosiklet kullanıcılarının dahil olduğu yoldan çıkma ve sabit cisme çarpma türü kazalarda, kaza şiddetini azaltmak amacıyla koruyucu ray sistemlerinin yerleştirildiğini belirten Uraloğlu, bu sistemle olası bir kaza anında motosiklet kullanıcısının, otokorkuluk dikmelerine çarpmasını ve yol platformu dışına çıkmasının engellendiği anlattı.

Mevcutta bulunan otokorkuluklara monte edilen bu çelik rayların gerekli esnekliğe de sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğundaki yollarda ağustos sonu itibarıyla 232 kilometre motosiklet koruyucu ray sistemi yapıldı. 2025 sonuna kadar 68 kilometre daha motosiklet koruyucu ray sistemi imalatı tamamlanacak ve böylece 300 kilometre uzunluğa ulaşılacak. İlerleyen yıllarda bu motorcu dostu bariyerlere yönelik çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Teknik faaliyetler sürüyor"

Uraloğlu, motosiklet kazaları kaynaklı kayıp ve hasarları en aza indirmek için çözüm üretmeye çalıştıklarını, yol ağlarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla birçok teknik faaliyet sürdürüldüğünü aktardı.

Diğer yol kullanıcıları için yürütülen faaliyetlerin tamamının, motosiklet kullanıcılarını da kapsadığının altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Motosiklet sürücülerimiz için daha güvenli bir sürüş sağlamayı amaçlıyoruz. Gelişmiş ülkelerde uygulanan bu bariyer sistemlerini, ülkemizin yollarına da inşa ediyoruz. Kara yolları ekiplerimiz, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 7 gün 24 saat görev esasına göre çalışıyor. Dik ve sarp yamaçlarda, can ve mal güvenliğini sağlamak için kara yollarında çelik ağ uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. Yollarımızı hem motosiklet, hem de diğer ulaşım araçlarını kullananlar için daha güvenli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Motosiklet, Güvenlik, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Sağlık, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motosiklet Kazaları İçin Yeni Bariyerler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:25:21. #7.11#
SON DAKİKA: Motosiklet Kazaları İçin Yeni Bariyerler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.