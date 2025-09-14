Motosiklet Kazaları İçin Yeni Bariyerler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motosiklet kazalarında riski azaltmak için yapılan motorcu dostu bariyerlerin, yıl sonunda 300 kilometreye ulaşacağını bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının bu haberinde, motorcuların can ve mal güvenliğini sağlamak adına kara yollarında yer alan bariyerler ele alındı.

Motosikletlerin kullanımı restoran, hazır gıda ve alışveriş hizmetleri gibi alanlarda her geçen gün yaygınlaşırken zaman, yakıt ve park yeri açısından sağladığı kolaylıklar sebebiyle de geniş kesimlerce tercih ediliyor. Ancak motosikletler, otomobil ve diğer ulaşım araçlarına göre kazalarda daha yüksek risk taşıyor. Kara yollarında ise bu risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, motosiklet kazalarında şiddeti azaltmak için motorcu dostu bariyerlerin yapıldığını söyledi. Yol kenarında ya da refüjde otokorkuluk bulunan kesimlerde, motosiklet kullanıcılarının dahil olduğu yoldan çıkma ve sabit cisme çarpma türü kazalarda, kaza şiddetini azaltmak amacıyla koruyucu ray sistemlerinin yerleştirildiğini belirten Uraloğlu, bu sistemle olası bir kaza anında motosiklet kullanıcısının, otokorkuluk dikmelerine çarpmasını ve yol platformu dışına çıkmasının engellendiği anlattı.

Mevcutta bulunan otokorkuluklara monte edilen bu çelik rayların gerekli esnekliğe de sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğundaki yollarda ağustos sonu itibarıyla 232 kilometre motosiklet koruyucu ray sistemi yapıldı. 2025 sonuna kadar 68 kilometre daha motosiklet koruyucu ray sistemi imalatı tamamlanacak ve böylece 300 kilometre uzunluğa ulaşılacak. İlerleyen yıllarda bu motorcu dostu bariyerlere yönelik çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Teknik faaliyetler sürüyor"

Uraloğlu, motosiklet kazaları kaynaklı kayıp ve hasarları en aza indirmek için çözüm üretmeye çalıştıklarını, yol ağlarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla birçok teknik faaliyet sürdürüldüğünü aktardı.

Diğer yol kullanıcıları için yürütülen faaliyetlerin tamamının, motosiklet kullanıcılarını da kapsadığının altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Motosiklet sürücülerimiz için daha güvenli bir sürüş sağlamayı amaçlıyoruz. Gelişmiş ülkelerde uygulanan bu bariyer sistemlerini, ülkemizin yollarına da inşa ediyoruz. Kara yolları ekiplerimiz, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 7 gün 24 saat görev esasına göre çalışıyor. Dik ve sarp yamaçlarda, can ve mal güvenliğini sağlamak için kara yollarında çelik ağ uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. Yollarımızı hem motosiklet, hem de diğer ulaşım araçlarını kullananlar için daha güvenli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."