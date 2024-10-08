MPOF KL 2024: Palm Yağı Sektöründe Sürdürülebilirlik Vurgusu

Ekonomi

KUALA Malezya Plantasyon, Endüstriler ve Emtia Bakanı Johari Abdul Ghani, Malezya Palm Yağı Forumu'nun (MPOF KL 2024) sektörün geleceğini şekillendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Palm yağı sektöründe sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ghani, Kuala Lumpur'da Malezya Palmiye Yağı Konseyi (MPOC) ev sahipliğinde düzenlenen MPOF KL 2024'te, palm yağı sektörünün değişen piyasa dinamiklerinden sürdürülebilirlik uygulamalarına kadar pek çok küresel zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Malezya palm yağı sektörünün, bu zorlukları fırsata çevirerek sürdürülebilir uygulamaları benimsediğini ve teknolojiye yatırım yaptığını vurgulayan Ghani, forumun, bu konuları tartışmak ve ortak çözümler aramak için değerli bir platform olduğunu kaydetti.

Ghani, bu yıl ülkede palm yağı sektörünün 8 ayda 12,6 milyon ton üretimle yüzde 10,2'lik büyüme gösterdiği bilgisini vererek, "Bu büyüme, hükümet politikalarının istikrarına ve iş gücü sorunlarının çözümüne bağlıdır. Palm yağı, Malezya'nın tarım sektöründe en önemli alanıdır. Sektör 1 milyon kişiye istihdam sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Malezya'daki palm yağı tarlalarının yüzde 81'den fazlası sertifikalı"

Palm yağı sektöründe yaşlanan ağaçların sorun olduğuna işaret eden Ghani, yeniden ağaç dikim çalışmalarının hızlandığını, 132 bin hektarlık alanda yeniden dikim işlemi yapıldığını bildirdi.

Ghani, Malezya'nın, sürdürülebilirlik konusunda Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun hareket ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda Malezya'daki palm yağı tarlalarının yüzde 81'den fazlası sürdürülebilirlik sertifikalıdır. Malezya, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için yanlış algıları düzeltmek adına çeşitli platformlarda aktif rol almaktadır. Malezya Palm Yağı Forumu, sektörün geleceğini şekillendirmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Palm yağı sektöründe de sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığımızı sürdürüyoruz."

Öte yandan, MPOC Başkanı Dato Carl Bek Nielsen de palm yağının kullanımının gelecek yıllarda Avrupa'da azalacağını, Hindistan başta olmak üzere dünyada kullanımının artacağını belirterek, palm yağı üretiminde sürdürülebilirlik çalışmalarına önem verdiklerini anlattı.

MPOF KL 2024 iki gün sürecek

MPOF KL 2024 ile palm yağı sektörünün dünya genelindeki yeri ele alınarak, işbirliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Öte yandan, iki gün sürecek forumda, çeşitli bölgelerden 70'ten fazla uluslararası alıcıyı birbirine bağlayacak kapsamlı ticaret ağı oluşturma fırsatlarının sunulması bekleniyor.