MSB'nin bazı alım ve yapım işleri sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesaplanabilecek - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığının (MSB)bazı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde ek fiyat farkı hesaplanabilecek veya bu sözleşmeler devredilebilecek.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Bakanlık (Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile bağlıları hariç) tarafından, bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan (NATO Güvenlik Yatırım Programı kapsamındaki işler hariç) sözleşmelerde ek fiyat farkı hesaplanabilecek. Ayrıca, söz konusu sözleşmelerin devri de yapılabilecek.