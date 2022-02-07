MSKÜ'nün ortağı olduğu 5 milyon Avro'luk bütçe kabul edildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin de ortağı olduğu 5 milyon Avro'luk Avrupa Birilği projesi kabul edildi. 'Akıllı iklim ekosistem (İyileştirme ve bilgi) temelli kırsal uzmanlık ve eğitim merkezi' projesi ile tarım, hayvancılık ve su ürünleri alanlarında bölgesel kalkınma odaklı eğitimler verilecek.

Ülkemizden yalnızca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Marin Biyoteknoloji Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin yer alacağı projenin 54 ortağı bulunuyor.

Doç. Dr. Ertan Ercan ise proje kapsamında su ürünleri alanında eğitim verecek. Yüksek bir bütçeyle desteklenmeye değer görülen Horizon-CL6-2021-Communities-01 kodlu proje içi çalışmalar 60 ay boyunca devam edecek. Projenin koordinatörlüğünü ise İtalya'dan Istituto Di Istruzione Superiore A. Cecchi yapacak. - MUĞLA