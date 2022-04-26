MTA sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesaplanabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

MTA sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesaplanabilecek

26.04.2022 09:22
MTA sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesaplanabilecek

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında belirli şartları karşılayan sözleşmeler için ek fiyat farkı hesaplanabilecek.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında belirli şartları karşılayan sözleşmeler için ek fiyat farkı hesaplanabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Aralık 2021'den önce ihalesi yapılan, 22 Ocak itibarıyla devam eden 22 Ocak'tan önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü veya geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecek.

Ek fiyat farkı verilebilmesi için, yüklenicinin bugünden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuru yapması gerekecek.

Bu kapsamdaki sözleşmelerin, yüklenicinin başvurusu ve MTA'nın onayıyla devredilmesi de mümkün olacak. Devri planlanan sözleşmeler için 60 gün içinde MTA'ya başvurulması gerekiyor.

YORUMLAR
500
Köprü ve otoyolların bir bölümü bayramda ücretsiz Köprü ve otoyolların bir bölümü bayramda ücretsiz Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

cumhurbaşkanı, Aralık, Gazete, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MTA sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesaplanabilecek - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
08:54 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı Gezi davasından tutuklandı: Hapse giderken Ajda Pekkan'ın şarkısını söyledi
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
08:41 Bakan Koca "hayırlı kararlar" diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor
08:40 26 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:37 Muhalefet yeni dönemin yasaları üzerinde çalışıyor: Altılı masanın ilk işi Siyasi Ahlak Yasası olacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 09:30:29. #1.11#
SON DAKİKA: MTA sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesaplanabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement