MTOSB'den 9 firma İSO 500 listesinde yer aldı - Son Dakika
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MTOSB'den 9 firma İSO 500 listesinde yer aldı

31.05.2022 13:07
MTOSB'den 9 firma İSO 500 listesinde yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) 9 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) 9 firma yer aldı.

İSO tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021' listesinde, MTOSB'den Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 21., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 22., Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 49., Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 207., ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 212., Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. 328., Armada Gıda Tic. San. A.Ş. 343., Göymen Food Gıda San. ve Tic. A.Ş. 345., Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. 353. sırada yer aldı.

"Gurur duyuyoruz"

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, yaptığı açıklamada, "İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yer alan tüm firmalarımız ile gurur duyuyoruz. Ülkemizin üretimine, istihdamına ve ihracat rakamlarına direkt olarak etki eden tüm sanayicilerimiz takdiri hak ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak onların daha verimli bir şekilde üretimlerini sürdürebilmeleri adına üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Sanayicilerimiz ile gurur duyuyoruz" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Yıldız Entegre, Türkiye, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTOSB'den 9 firma İSO 500 listesinde yer aldı - Son Dakika


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