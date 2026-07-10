Sadıkoğlu: "Yeni çarşıdaki sektörel kümelenme kararı yeniden değerlendirilmeli"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sektörel kümelenme kararı nedeniyle yeni çarşıda birçok işletmenin sorunlar yaşadığını belirterek, "Kura sonucu hak sahibi olduğu işyerini açmak isteyen üyelerimiz ruhsat sorunu yaşamaktadır. Deprem sonrası ticari hayatın yeniden canlanmasını istiyorsak karar yeniden değerlendirilmeli, esnafımız mağdur edilmemelidir" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, yeni çarşıda sektörel kümelenme nedeniyle yaşanan sorunlar hakkında konuştu. Kura sonucu hak sahibi olan esnafın işyerini açarken önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Deprem sonrası Malatya'mızın yeniden ayağa kalkması için en önemli adımlardan biri olan yeni çarşılarımızda işyeri teslimlerinin başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Esnafımız uzun süredir büyük fedakarlıklarla konteynerlerde ve geçici alanlarda ticaretini sürdürmeye çalıştı. Şimdi ise kalıcı işyerlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Ancak son günlerde üyelerimizden gelen yoğun talepler, yeni bir mağduriyetin ortaya çıktığını göstermektedir. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan sektörel kümelenme kararı doğrultusunda bazı bölgelerin belirli meslek gruplarına ayrılması nedeniyle, kura sonucu kendisine işyeri çıkan birçok üyemiz kendi mesleğini yapamaz duruma gelmiştir. Örneğin, kura sonucu işyeri ayakkabıcılar bölgesinde çıkan bir tuhafiyeciye kendi işini yapması için ruhsat verilmemektedir. Esnafımız işyerini kendi tercihiyle seçmemiştir. Devletimizin gerçekleştirdiği kura sonucunda hangi dükkan çıktıysa onu kabul etmiştir. Dolayısıyla bugün, kendi iradesi dışında oluşan bir durum nedeniyle mesleğini yapamaz hale gelmesi hakkaniyetli değildir. Elbette belirli sektörlerin bir arada bulunmasının ticari hareketliliğe katkı sağlayacağı düşüncesine saygı duyuyoruz. Ancak kümelenme kararının, kura çekimleri tamamlandıktan ve işyerleri hak sahiplerine tahsis edildikten sonra uygulanması, üyelerimizi çözülmesi gereken yeni bir sorunla karşı karşıya bırakmıştır. 3 yılı aşkın süredir şehrini terk etmeyerek ve çoğu günü siftahsız bitirerek bekleyen esnafımıza ve tüccarımıza kolaylık sağlanmasını, alınan kararda yeni bir düzenleme yapılarak kura sonucu hak sahibi olduğu işyerini teslim alan esnafımıza mevcut mesleğini yapabilmesi için ruhsat verilmesini talep ediyoruz. Depremden sonra en büyük hedefimiz ticari hayatı yeniden canlandırmaktır. Bu süreçte önceliğimiz esnafımızın işyerini açması, üretmesi, istihdam sağlaması ve ekonomiye katkı sunması olmalıdır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin yanında olarak ilgili tüm kurumlarla ortak paydada çözümün bir parçası olmayı sürdürüyoruz" diye konuştu. - MALATYA