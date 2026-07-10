Sadıkoğlu: "Yeni çarşıdaki sektörel kümelenme kararı yeniden değerlendirilmeli" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sadıkoğlu: "Yeni çarşıdaki sektörel kümelenme kararı yeniden değerlendirilmeli"

Sadıkoğlu: "Yeni çarşıdaki sektörel kümelenme kararı yeniden değerlendirilmeli"
10.07.2026 12:24  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem sonrası yeni çarşıda sektörel kümelenme kararı nedeniyle esnafın ruhsat sorunu yaşadığını belirterek, kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sektörel kümelenme kararı nedeniyle yeni çarşıda birçok işletmenin sorunlar yaşadığını belirterek, "Kura sonucu hak sahibi olduğu işyerini açmak isteyen üyelerimiz ruhsat sorunu yaşamaktadır. Deprem sonrası ticari hayatın yeniden canlanmasını istiyorsak karar yeniden değerlendirilmeli, esnafımız mağdur edilmemelidir" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, yeni çarşıda sektörel kümelenme nedeniyle yaşanan sorunlar hakkında konuştu. Kura sonucu hak sahibi olan esnafın işyerini açarken önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Deprem sonrası Malatya'mızın yeniden ayağa kalkması için en önemli adımlardan biri olan yeni çarşılarımızda işyeri teslimlerinin başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Esnafımız uzun süredir büyük fedakarlıklarla konteynerlerde ve geçici alanlarda ticaretini sürdürmeye çalıştı. Şimdi ise kalıcı işyerlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Ancak son günlerde üyelerimizden gelen yoğun talepler, yeni bir mağduriyetin ortaya çıktığını göstermektedir. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan sektörel kümelenme kararı doğrultusunda bazı bölgelerin belirli meslek gruplarına ayrılması nedeniyle, kura sonucu kendisine işyeri çıkan birçok üyemiz kendi mesleğini yapamaz duruma gelmiştir. Örneğin, kura sonucu işyeri ayakkabıcılar bölgesinde çıkan bir tuhafiyeciye kendi işini yapması için ruhsat verilmemektedir. Esnafımız işyerini kendi tercihiyle seçmemiştir. Devletimizin gerçekleştirdiği kura sonucunda hangi dükkan çıktıysa onu kabul etmiştir. Dolayısıyla bugün, kendi iradesi dışında oluşan bir durum nedeniyle mesleğini yapamaz hale gelmesi hakkaniyetli değildir. Elbette belirli sektörlerin bir arada bulunmasının ticari hareketliliğe katkı sağlayacağı düşüncesine saygı duyuyoruz. Ancak kümelenme kararının, kura çekimleri tamamlandıktan ve işyerleri hak sahiplerine tahsis edildikten sonra uygulanması, üyelerimizi çözülmesi gereken yeni bir sorunla karşı karşıya bırakmıştır. 3 yılı aşkın süredir şehrini terk etmeyerek ve çoğu günü siftahsız bitirerek bekleyen esnafımıza ve tüccarımıza kolaylık sağlanmasını, alınan kararda yeni bir düzenleme yapılarak kura sonucu hak sahibi olduğu işyerini teslim alan esnafımıza mevcut mesleğini yapabilmesi için ruhsat verilmesini talep ediyoruz. Depremden sonra en büyük hedefimiz ticari hayatı yeniden canlandırmaktır. Bu süreçte önceliğimiz esnafımızın işyerini açması, üretmesi, istihdam sağlaması ve ekonomiye katkı sunması olmalıdır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin yanında olarak ilgili tüm kurumlarla ortak paydada çözümün bir parçası olmayı sürdürüyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Malatya, Ekonomi, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu: 'Yeni çarşıdaki sektörel kümelenme kararı yeniden değerlendirilmeli' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı

12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 12:38:01. #7.13#
SON DAKİKA: Sadıkoğlu: "Yeni çarşıdaki sektörel kümelenme kararı yeniden değerlendirilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.