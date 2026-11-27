Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Serdar Yıldızgörer, önümüzdeki 5 yılda tarım, gıda sanayi, lojistik, dış ticaret, turizm ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdam açığı beklediklerini belirterek gençlere, "Kendinizi bu alanlarda yetiştirin" çağrısında bulundu. Yıldızgörer, gençlere ayrıca, "Hata yapmaktan da girişimcilikten de korkmayın" tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 6 paydaş üniversitenin iş birliği ve Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde Batı Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı düzenlendi. 'Gençliğin üretim çağı' mottosuyla gerçekleştirilen fuar, gençleri iş dünyasıyla buluşturdu.

İki gün sürecek fuarın açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, Mersin Valisi Atilla Toros ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ile iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Fuarın ilk gününde açılış konuşmalarının ardından 'Özel Sektörde İstihdam Olanakları' paneli gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Ünal'ın yaptığı panelde, MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Berdan Doğan ve Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Münir Şen konuşmacı olarak yer aldı.

"Önümüzdeki 5 yılda ihtiyaç bu alanlarda olacak"

Panelde gençlerin sorularını da yanıtlayan MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer, özel sektörde önümüzdeki dönemde hangi alanlarda istihdam artışı beklendiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MTSO bünyesindeki komitelerle sürekli temas halinde olduklarını belirten Yıldızgörer, personel ihtiyacını belirlemek amacıyla anketler yaptıklarını söyledi. Mersin'in büyümesine yönelik iş kolları konusunda da araştırmaları bulunduğunu ifade eden Yıldızgörer, tarım, gıda sanayi, lojistik, dış ticaret ve turizm alanlarında önemli istihdam ihtiyacı oluşacağını kaydetti. Yıldızgörer, "Komitelerimizle sürekli temas halindeyiz ve hangi alanlarda personel ihtiyacı olduğunu belirlemek için anketler yapıyoruz. Bu veriler elimizde. Mersin'in büyümesine yönelik iş kollarıyla ilgili bir araştırmamız da var. Tarım, gıda sanayi, lojistik, dış ticaret ve turizm alanlarında, imalatta ve teknik alanlarda mühendislere ihtiyaç var" dedi.

Enerji alanındaki yatırımlara da dikkat çeken Yıldızgörer, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Mersin'de kurulması planlanan veri merkezinin de yeni istihdam alanları oluşturacağını belirterek, "Türkiye'nin en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde de istihdam açığı oluşmasını bekliyoruz. Enerji Bakanımızın Mersin'de açıkladığı Türkiye'nin en büyük veri merkezi de Akkuyu'nun yanında kurulacak. Gençler kendilerini bu alanlarda yetiştirsin. Önümüzdeki 5 yılda ihtiyaç bu alanlarda olacak" diye konuştu.

"Türkiye'nin en büyük gücü siz gençlersiniz"

Gençlere kariyerleriyle ilgili tavsiyelerde bulunan Yıldızgörer, girişimcilikten ve hata yapmaktan korkmamaları gerektiğini vurguladı. Yıldızgörer, "Korkmayın. Hata yapmaktan da, girişimcilikten de, proje geliştirmekten de korkmayın. Sanayide güçlüyüz. Teknolojiye ayak uydurun ama en büyük gücümüz sizlerin enerjisi ve gençliği. Yerle bir olmuş Almanya, sanayi devrimiyle dünyada çok önemli bir noktaya geldi. Ama teknoloji ve sanayi bir yere kadar gidiyor; bugün iş gücünü ithal ediyor. Türkiye'nin en büyük gücü siz gençlersiniz. Lütfen korkmayın, çekinmeyin. Sizin yanınızda olacak firmalar var, çünkü bu firmaların arkasında da devletimiz var. Hepinizin yolu açık olsun" dedi.

Gençlere istihdam mesajı

Fuarın açılışında konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, etkinliğin gençler ile iş dünyasını buluşturması açısından önemine dikkat çekti.

Mersin Valisi Atilla Toros ise Türkiye'nin kendi markalarını dünyaya taşımasında bilgiyle üreten insanların önemli rol oynadığını belirterek gençlere, "Sizlerin hedefi büyüdükçe ülkenin ufku genişleyecektir" mesajını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan da gençlerin kariyerlerine geç kalmadan başlamalarının önemine dikkat çekti. Gençlerde işsizlik oranının yüzde 14,1 ile genel ortalamanın üzerinde olduğunu belirten Alpkan, gençlere yönelik İŞKUR eğitimleri ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Program kapsamında panelistlere plaket takdim edilirken, fuarın açılışı protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle gerçekleştirildi. Ardından katılımcılar fuar alanındaki stantları ziyaret etti.