MTV borcu olan muayene yaptıramayacak! 31 Temmuz son gün - Son Dakika
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Ekonomi

MTV borcu olan muayene yaptıramayacak! 31 Temmuz son gün

MTV borcu olan muayene yaptıramayacak! 31 Temmuz son gün
29.07.2025 11:36
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona eriyor. Süresinde ödeme yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak, borçlar nedeniyle e-haciz işlemi başlatılabilecek. Araç muayenesi için vergi borcunun ödenmiş olması şart.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödeme süreci sona eriyor. 1 Temmuz'da başlayan ödeme dönemi, 31 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Vergi mükelleflerinin bu tarihe kadar ödeme yapması gerekiyor.

MTV borcu olan muayene yaptıramayacak! 31 Temmuz son gün

MTV NASIL ÖDENİR?

MTV, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksit halinde ödeniyor. Araç sahipleri, MTV ödemelerini vergi dairelerinden, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bankaların internet şubeleri, mobil uygulamaları ve Dijital Vergi Dairesi sistemi üzerinden de ödeme yapılabiliyor. Borçlarını sorgulamak isteyenler, e-Devlet üzerinden "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama" hizmetini kullanabiliyor.

ÖDEMEYENLER İÇİN GECİKME FAİZİ VE E-HACİZ UYARISI

31 Temmuz'a kadar ödeme yapmayanlara, her ay yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Süre uzatılmazsa borcunu ödemeyenler için vergi daireleri tarafından e-haciz işlemi başlatılabiliyor. Öte yandan, araçların muayenesinin yapılabilmesi için MTV dahil tüm vergi borçlarının ödenmiş olması şart.

GELİR VERGİSİ İKİBCİ TAKSİT ÖDEMELERİ DE 31 TEMMUZ'DA BİTİYOR

MTV'nin yanı sıra, 2024 yılında elde edilen gelirlere ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödemeleri de 31 Temmuz'a kadar yapılmak zorunda.

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, yılda iki kez olmak üzere araç sahiplerinin araçları için devlete ödemiş olduğu vergidir. Ancak MTV, sadece karayolu taşıtları için değil, uçak, helikopter, motorlu deniz araçları için de ödenir. Kısacası Motorlu Taşıtlar Vergisi; araçların doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre her yıl tutarları belirlenen taşıt vergisidir. Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra MTV ödenmeye başlanır. Verginin ilk taksidi Ocak, diğeri de Temmuz ayında ödenir. Ve aracın sicil kaydı bitene kadar da ödenmesi zorunludur.

Otomobil, Ekonomi, Finans, Gündem, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTV borcu olan muayene yaptıramayacak! 31 Temmuz son gün - Son Dakika

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SON DAKİKA: MTV borcu olan muayene yaptıramayacak! 31 Temmuz son gün - Son Dakika
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