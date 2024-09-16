Mücevher İhracatçıları RJC Üyesi Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Mücevher İhracatçıları RJC Üyesi Oldu

Mücevher İhracatçıları Birliği, Sorumlu Mücevher Konseyi'ne üye olarak ihracatını artırmayı hedefliyor.

16.09.2024 14:20
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Mücevher İhracatçıları Birliği, Sorumlu Mücevher Konseyi'ne (Responsible Jewellery Council-RJC) üye oldu.

Birliğin üyeliğe kabulü dolayısıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen törene, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Mücevher ihracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın ve RJC Yönetim Kurulu Üyesi Satta Matturi katıldı.

Gültepe, Avrupa Yeşil Mutabakatı süreciyle küresel ticaretin kurallarının yeniden yazılmaya başlandığını belirterek, TİM olarak bu dönüşümün merkezinde yer almaya ve ihracatın yeşil dönüşümüne odaklandıklarını ifade etti.

"Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek" sloganıyla hareket ettiklerini dile getiren Gültepe, "En büyük felsefemiz budur. Mücevher sektörümüzün de dünyayı tüketmeden üretmesi lazım." dedi.

TÜBİTAK'ın Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı'nın çözüm ortağı olduklarını hatırlatan Gültepe, karbon ayak izini hesaplama ve raporlama imkanı sunduklarını kaydetti.

Gültepe, "6 Haziran'da tanıtımını gerçekleştirdiğimiz GreenTİM Platformumuz ile hiçbir ücret almadan firmalara karbon ayak izini hesaplama ve raporlama imkanı sağladık. 150 bin ihracatçımızın karbon ayak izini GreenTİM??????? Platformu'nda hesapladığımızda 500 milyon dolarlık tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Mücevher sektörümüzdeki tüm firmalarımızı da karbon ayak izi ölçümlerini, platformumuz aracılığıyla yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mücevher ihracatında ortalamanın üzerinde bir artış kaydedildiğini dile getiren Gültepe, "2024'ün ilk 8 ayında en fazla artış gösteren sektörlerin başında geliyor. Yılın son çeyreğinde de aynı şekilde ihracatı artırmaya devam edeceğiz." dedi.

"Ucuz döviz"

Gültepe, Türkiye'de ihracatçının rekabetçilik konusunda birtakım sıkıntılar yaşadığını aktararak, "Dövizin ucuz olmasından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Umarım, bu ve bundan sonraki aylarda ekonomik politikalar, üretimi ve ihracatı destekleyici noktada olur, inşallah bu yıl mücevher ihracatında 10 milyar dolar çıtasını hep beraber kırmış oluruz." değerlendirmesini yaptı.

"Mücevher ihracatı yılın 8 ayında yüzde 15 artış gösterdi"

MİB Başkanı Yakın da birlik olarak ihracatın artırılması, Türk mücevherinin uluslararası alanda marka değerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirterek, salgın döneminde yaşanan küresel ticaretteki sorunlara karşın Türk mücevher sektörünün önemli adımlar attığını vurguladı.

Mücevher sektörünün ihracatının ocaktan bu yana geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 4 milyar 921 milyon dolara ulaştığını anımsatan Yakın, şunları kaydetti:

"Söz konusu artış, külçe altın ihracatında 300 milyon dolarlık azalmaya rağmen sağlandı. Bitmiş takı ihracatı 3 milyar 780 milyon dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 arttı. Külçe altın ihracatının aynı dönemde yüzde 23 düştüğüne dikkatinizi çekmek isterim. Bu rakamlara sınır ticaretimizi ve komşu ülkelerdeki ihracatımızı da eklersek bu yılı 10 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağımızı düşünüyoruz."

Sürdürülebilir uygulamalarda sadece büyüme değil, çevresel ekonomi ve sosyal açıdan dengeli bir büyüme hedeflendiğini anlatan Yakın, "Mücevher sektörünü 2053 yılında karbon nötr hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

RJC Yönetim Kurulu Üyesi Matturi de Türk tarihi ve sahip olduğu değerli taşların dünya genelinde bilindiğini, Türkiye'deki mücevher sanatının da küresel tanınırlığa eriştiğini söyledi.

Matturi, üyelikle küresel mücevher topluluğu için daha güçlü ve sorumlu bir gelecek inşa edileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından MİB Başkanı Yakın ve TİM Başkanı Gültepe, RJC Yönetim Kurulu üyesi Satta Matturi'ye plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mücevher İhracatçıları RJC Üyesi Oldu - Son Dakika

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