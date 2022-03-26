Mucur Belediyesi KOP destekli mezbahana kuruyor - Son Dakika
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Mucur Belediyesi KOP destekli mezbahana kuruyor

26.03.2022 11:39
Mucur Belediyesi KOP destekli mezbahana kuruyor

Kırşehir'in Mucur İlçe Belediyesi, KOP destekli mezbahana kuruyor.

Kırşehir'in Mucur İlçe Belediyesi, KOP destekli mezbahana kuruyor.

İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçeye yeni bir yatırım kazandırdıklarını ve mezbahana yatırımı ile ilçede büyük bir açığın giderildiğini söyledi. Yılmaz, Konya'ya giderek KOP Kalkına Daire Başkanı Mahmut Sami Şahin'i ziyaret ettikten sonra ilçeye gelerek yatırım müjdesini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Yılmaz, "KOP'a belediye olarak 'Modüler Soğuk Hava Depolu Mezbahana' projesi hazırladık. Proje için Konya'ya giderek projenin detaylarını görüştük. İlçemize yeni ve modern bir mezbahana kuracağız" dedi. Bölgenin modern tesislerinden bir tanesi olacağını ifade eden Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Mucur'a eser bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını da alıyoruz. Her zaman çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Mucurumuza hayırlı olsun." - KIRŞEHİR

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Mahmut Sami Şahin, Kırşehir, Hisarcık, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mucur Belediyesi KOP destekli mezbahana kuruyor - Son Dakika


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