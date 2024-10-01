Mudanya'da Tarımsal Verimlilik Artışı İçin İşbirliği Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Mudanya'da Tarımsal Verimlilik Artışı İçin İşbirliği Projesi

Mudanya\'da Tarımsal Verimlilik Artışı İçin İşbirliği Projesi

Mudanya Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tarımsal verimliliği artırmak için önemli bir işbirliği başlattı. Proje ile tarım arazilerinin verimlilik durumu analiz edilecek ve çiftçilere bilinçli üretim konusunda destek sağlanacak.

01.10.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
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Mudanya Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tarımsal verimliliğin artırılması için işbirliği yaptı. Mudanya'nın verimlilik haritasının çıkarılacağı proje sayesinde çiftçiler bilinçli üretimle daha çok kazanacak.

Mudanya Belediyesi, sürdürülebilir tarım çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, tarımsal verimliliği artıracak önemli bir adım attı. Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzalanan hizmet protokolü çerçevesinde hayata geçirilen ilk projeyle Mudanya'daki tarım arazilerinin verimlilik durumu ve mevcut kullanım şekilleri analiz edilecek. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın imza attığı iyi niyet protokolü ile belediyeye ar-ge, akademik çalışmalar ve personel desteği sağlanacak. Protokol çerçevesinde ilk destek Ziraat Fakültesi'nden geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yürütülen projeyle, Mudanya'daki tarım arazilerinin verimlilik durumu ve mevcut kullanım şekilleri analiz edilmeye başlandı.

Mudanya'daki tarım alanlarının verimliliğini bilimsel verilerle ortaya koymak ve çiftçilerin üretimlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarının hedeflendiği proje kapsamında, 1,5 kilometre aralıklarla toplam 240 adet toprak örneği alınacak. Bu örneklerle, bölgedeki toprakların fiziksel ve kimyasal yapısı analiz edilerek verimlilik seviyeleri belirlenecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda köy ve mahalle bazlı sürdürülebilir toprak yönetim stratejileri geliştirilecek. Proje ile birlikte, ilçedeki üreticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de artacak. Bu sayede çiftçiler, doğru tarımsal uygulamalarla daha yüksek verim elde edecek ve hem ekonomik kazançlarını artıracak hem de toprak sağlığını koruyacaklar.

Mudanya'nın kültürel ve doğal zenginliklerinin yanı sıra dünyaca ünlü tarım ürünlerine sahip olduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, hayata geçirilen proje sayesinde çiftçilerin daha verimli ve bilinçli üretim yapabileceklerini söyledi. Bilimi referans alarak tarımsal sürdürülebilirliği desteklemeyi hedeflediklerini vurgulayan Dalgıç, şöyle konuştu:

" Tarım, Mudanya'nın en önemli geçim kaynaklarından biri. Sürdürülebilir tarım sadece bugün için değil, gelecek kuşaklar için de büyük bir önem taşıyor. Bu projeyle sadece bugünü değil, geleceği de planlıyoruz. Yapılacak analizler sonucunda çiftçilerimiz, topraklarının verimliliği hakkında detaylı bilgi sahibi olacak ve ihtiyaçlarına uygun gübreleme ve sulama yöntemlerini öğrenebilecekler. Böylece daha bilinçli ve verimli üretim yapmalarını sağlayacağız. Verimli topraklar, bilinçli çiftçiler ve sürdürülebilir tarım sayesinde Mudanya'nın tarımsal kalkınmasına katkı sağlayacağız. Tarımda sürdürülebilirliği desteklemek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mudanya'da Tarımsal Verimlilik Artışı İçin İşbirliği Projesi - Son Dakika

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