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Mudanya'da Zeytin Hasadı Düşük Rekolteyle Tamamlandı - Son Dakika
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Mudanya'da Zeytin Hasadı Düşük Rekolteyle Tamamlandı

Mudanya Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast, bu yıl ilçe çiftçilerinden alınan zeytin miktarının geçen yıla göre düşük olduğunu açıkladı. Samast, yağışlar ve hastalıkların etkisiyle rekolte kaybının yaşandığını belirtti.

Mudanya\'da Zeytin Hasadı Düşük Rekolteyle Tamamlandı
22.01.2024 - 10:57,  Güncelleme: 11:07
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Mudanya Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Samast, bu yıl ilçe çiftçilerinden 4 bin 500 ton zeytin alındığını açıkladı. Mudanya'da zeytin hasadının tamamlandığını belirten Samast, geçen seneye nazaran zeytin rekoltesinin daha düşük kaldığını söyledi.

Zeytin hasadının bu yıl Mudanyalı çiftçiler açısından sıkıntılı geçtiğini ifade eden Samast, "Özellikle Mudanya'nın Trilye taraflarında, Çamlık ve Evciler bölgelerinde hasat biraz daha iyiydi. Oralarda meyve tutumu iyiydi. Ama ilçenin doğu taraflarında genel anlamda yüzde 60-70 oranında rekolte kaybı oldu. Onun için bazı köylerde hasat çok daha uzun sürerken Mudanya çevresinde daha kısa sürdü" dedi.

"Bu sene sofralık zeytin çok yağlık az oldu"

2022-23 sezonunda yağlık zeytinin sofralık zeytine göre daha çok olduğunu ifade eden Samast, "Bu sene ise tam tersi oldu. Sofralık zeytin çok oldu. İri olunca rekolte açısından daha çok ağırlık bastı. Tarımsal ürünler içerisinde en çok alanı kaplayan, en fazla üreticiye sahip ve gayri safi milli hasıla payı en yüksek ürün olan zeytin, yağmurlardan da olumsuz etkilendi. Bu yıl daha az çiçek görüldü. Çiçek dönemi bölgesel olarak yağmurlu geçince tozlaşma, döllenme olmuyor. Döllenme ve çiçeğin açtığı dönemde yağmurlu geçmesi, çiftçi için sıkıntıdır. Açan çiçeğin de çoğu meyveye dönüşmedi. Bu da zeytin üreticisi açısından bir dezavantajdı. Dolayısıyla rekolte kaybı bazı yerlerde yüzde 80-90 bazı yerlerde yüzde 50 oldu. Genel anlamda Mudanya bölgesinde ciddi anlamda rekolte kaybı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Yağışlar haricinde rekolte kaybındaki bir başka sebebin ise geçen yılki hasat süresinin uzunluğu olduğu anlatan Samast, "Geçen yıl zeytin ağaçları yoruldu. Ağaçların dinleneceği kadar zaman kalmadı. Geçen yıl bazı bölgelerde Şubat ayında bile hasat devam etti. Öyle olunca ağaçlar Nisan ayına kadar kendini hazırlayamadı. Kendini toparlayamayan ağaçların yeniden bir daha çiçek açma süresi daraldı. O açan kısmı da yağmurlu geçti. Döllenme döneminin yağmurlu geçmesi çiçeğin meyveye dönüşmesine engel oldu" dedi.

Bütün bu olumsuzlukların haricinde zeytin ağacının çiçek açtığı esnada ortaya çıkan pamucak hastalığına da dikkat çeken Samast, "Bu hastalığa karşı yüzde 100 garantili olan ve bu hastalığı yok eden ilaç bu sene yasaklandı. Yasaklanınca alternatif başka şeylerle o pamucak hastalığı sorununa çare bulunmaya çalışıldı. Pamucak da çiçeği yiyip bitiren bir şey ve rekolte kaybında onun da etkisi var. Tabii bütün bunları söylerken karar alıcıların bu yasaklama kararında bizlerin de sağlığını düşündüğünü göz ardı etmememiz gerekiyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mudanya'da Zeytin Hasadı Düşük Rekolteyle Tamamlandı - Son Dakika
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