Müdür Özçalık: "Hububatta üst gübrelemeyi iki defada yapmayı öneriyoruz" - Son Dakika
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Müdür Özçalık: "Hububatta üst gübrelemeyi iki defada yapmayı öneriyoruz"

16.04.2022 11:59
Müdür Özçalık: "Hububatta üst gübrelemeyi iki defada yapmayı öneriyoruz"

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, üreticilere hububatta üst gübrelemeyi iki defada yapmaları önerisinde bulundu.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, üreticilere hububatta üst gübrelemeyi iki defada yapmaları önerisinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üreticilerimiz hububatta en uygun gübreleme zamanı komşular atıyor ben de atayım bari değil, kardeşlenme başlangıcından sapa kalkma dönemine kadar olan zamandır. Yakın zamanda yaptığımız arazi kontrollerinde birçok yerde hububatın kardeşlenmeye başladığını gözlemledik, sizler de arazinizde yapacağınız kontrollerde eğer kardeşlenme olmuşsa birinci üst gübrelemeyi yapabilirsiniz. Birinci üst gübrelemede gübreyi bir yağış önüne gelecek şekilde kullanmanızı tavsiye etmekteyiz. İkinci üst gübreleme için ideal zaman sapa kalkma dönemi başlangıcı olup, mümkünse bir yağış önüne gelecek şekilde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Doğru gübrelemenin toprak tahlili sonuçlarına göre yapılan uygulama olduğu unutulmamalıdır. Bitki ihtiyaçları doğrultusundaki gübre kullanımının kaliteyi ve verimi arttıracağı gibi, fazla gübre kullanımının fazla verim anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun" dedi. - KÜTAHYA

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Orhan Özçalık, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Müdür Özçalık: 'Hububatta üst gübrelemeyi iki defada yapmayı öneriyoruz' - Son Dakika


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