Müdür Sağlam: "Bu yıl palamutta çok büyük bir bolluk yaşıyoruz" - Son Dakika
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Müdür Sağlam: "Bu yıl palamutta çok büyük bir bolluk yaşıyoruz"

10.10.2022 14:00

Müdür Sağlam: "Bu yıl palamutta çok büyük bir bolluk yaşıyoruz"SAMSUN Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, balıkçıların yasakları uyması sonucunda kontrollü üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte bu yıl palamut balığında çok büyük bir bolluk yaşadıklarını söyledi.

Müdür Sağlam: "Bu yıl palamutta çok büyük bir bolluk yaşıyoruz"

SAMSUN Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, balıkçıların yasakları uyması sonucunda kontrollü üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte bu yıl palamut balığında çok büyük bir bolluk yaşadıklarını söyledi.

Karadeniz'deki palamut bereketi tezgahları şenlendiriyor. Boy boy palamutlar balıkçı vitrinlerini süslüyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu sezon Karadeniz'de palamudun oldukça bol avlanmasının sebebinin balıkçılarının kontrollü üretim yapması sonucunda olduğunu ifade etti. Türkiye'de her yıl üretilen yaklaşık 400 bin ton balığın 45 bin ton kadarının Samsun'dan çıktığını belirten Müdür İbrahim Sağlam, "Samsun'da 210 kilometre sahil bandında Türkiye'de en fazla balık avcılığın yapıldığı illerden bir tanesidir. Avcılıkta ülkemizde birinci sıradadır. Yıllık 300 - 400 bin ton yapılan avcılığın sadece 45 bin tok kadarı ilimizde yapılmaktadır. Bu durumda yüzde 10-12 bandını göstermektedir. Bizim başlıca balığımız hamsidir. Çinekop, palamut, lüfer gibi balıkların da yoğun bir şekilde avcılığı yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl küçük balık çok fazlaydı. Özellikle hamsi ve mezgit olmuştu. Bu yıl palamutta çok büyük bir bolluk yaşıyoruz. Bu yıl biliyorsunuz 25 ile 30 TL'ye bir palamut balığı tüketiyoruz. Bu durum yasaklara uymamızın sonucunda oluşan bir bolluktur. Av dönemi dışında av yapılmaması balıklarımızın üretimiyle alakalıdır. Biz dolayısıyla o sezonda ava devam etsek doğal kaynaklarımız çok kısa bir sürede tükenecektir. Bizim asıl balık ile ilgili denetimlerimizin sebebi doğal kaynakların ve stokların devam etmesi ve 85 milyon vatandaşımızın ucuza balık yeme garantisini alabilmektir. Yetiştiricilik kısmına baktığımızda ise 10 bin ton ile 11 ton arası başta Türk somonu olmak üzere levrek, çupra gibi balıklarımızın yetiştiriciliği yapılıyor" dedi.

Palamudun tanesi 30-45 TL arasında satılıyor. Balık tezgahlarında en fazla yerini alan palamuda ise vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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Kaynak: İHA

İbrahim Sağlam, Karadeniz, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Müdür Sağlam: 'Bu yıl palamutta çok büyük bir bolluk yaşıyoruz' - Son Dakika

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