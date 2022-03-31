Müdür Yiğit köy köy dolaşıp çiftçileri bilgilendiriyor - Son Dakika
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Müdür Yiğit köy köy dolaşıp çiftçileri bilgilendiriyor

31.03.2022 12:26
Müdür Yiğit köy köy dolaşıp çiftçileri bilgilendiriyor

Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, kurum personelleriyle beraber köy köy gezip çiftçileri hayvancılık ve tarım ile ilgili bilgilendiriyor.

Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, kurum personelleriyle beraber köy köy gezip çiftçileri hayvancılık ve tarım ile ilgili bilgilendiriyor.

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Çiftçi Bilgilendirme Akşam Sohbetleri', ilk olarak Suüstü köyünde başlatıldı. Köyde bir araya gelen çiftçilere ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler tarafından bilgilendirme yapılıyor. Sohbetin ardından bir açıklama yapan Müdür Mehmet Emin Yiğit, her akşam bir köyde çiftçilerle buluşacaklarını belirterek, "Bu akşam Suüstü köyünü ziyaret ettik. Üreticilerimizle görüşmeye, onların düşüncelerini öğrenmeye önem veriyoruz. Hem sorunları yerinde dinliyor hem de yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Mesai içinde ve dışında üreticilerimizi ziyaret etmeye, onları dinlemeye, var olan sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bir tek çiftçimizin bile derdine derman olsak ne mutlu bize. Elimizden geldiğince tüm köylerimize, tüm üreticilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Üretimi nasıl arttırabiliriz onu konuşuyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda biliyoruz ki kazanan çiftçimiz, ilçemiz, ülkemiz olacaktır. Bizi yalnız bırakmayıp toplantımıza katılan çiftçilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Çiftçi bilgilendirme sohbetlerinden memnun kaldıkları belirten Suüstü Köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz ise "Ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerimiz tarafından güzel bilgilendirme yapıldı. Bize bu fırsatı sunan Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

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Yüksekova, Hakkari, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Müdür Yiğit köy köy dolaşıp çiftçileri bilgilendiriyor - Son Dakika


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