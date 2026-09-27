Muğla, 2026\'nın ilk 8 ayında ihracatta yüzde 13,61 artışla 1 milyar doları geçti

Su ürünleri, narenciye, madencilik, örtü altı ve örtü üstü sebze üretimi gibi sektörlerin ekonomiye önemli katkı sağladığı Muğla, 2026 yılının Ocak- Ağustos döneminde ihracatını yüzde 13,61 artırarak 1 milyar doların üzerine çıkardı. Muğla, bu artış oranıyla Ege Bölgesi'nde ihracatını en fazla artıran il oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) Ocak-Ağustos dönemi ihracat verilerine göre Muğla, 2025 yılının aynı döneminde gerçekleştirdiği 894,2 milyon dolarlık ihracatı, 2026 yılının ilk 8 ayında 1 milyar 15 milyon 9 bin dolara yükseltti. Böylece Muğla'nın ihracatında yaklaşık 120,7 milyon dolarlık artış gerçekleşti.

Muğla, Ağustos ayında da ihracatını yüzde 15 artırarak 127,2 milyon dolara taşıdı. Kent, Ege Bölgesi'nde Ocak-Ağustos döneminde ihracatını artıran iller arasında yüzde 13,61'lik artışla ilk sırada yer aldı. Muğla'yı yüzde 13,15 ile Uşak, yüzde 12,48 ile Denizli ve yüzde 12,35 ile Balıkesir takip etti.

Muğla'nın ihracatı 1 milyar doları aştı

Muğla'nın ihracatındaki artış, kent ekonomisinin yanı sıra Ege Bölgesi ve Türkiye ekonomisine de katkı sağladı. Su ürünleri, tarım, madencilik ve diğer üretim sektörlerinden elde edilen ihracat gelirleriyle Muğla, yılın ilk 8 ayında 1 milyar dolarlık ihracat barajını geçti.

Öztürk: "İhracattaki artış hızını artırmamız gerekiyor"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Bölgesi'nin ihracatındaki artışın memnuniyet verici olduğunu ancak küresel ticarette rekabetin giderek zorlaştığı bir dönemde ihracat artış hızının daha yüksek seviyelere taşınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ihracatının üretim gücü, istihdam ve döviz kazandırıcı faaliyetler açısından stratejik önem taşıdığını belirten Öztürk, ihracatçıların maliyet baskısı ve finansmana erişim şartları nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Ege Bölgesi'nin 8 aylık dönemde 29,2 milyar dolarlık ihracata ulaştığını belirten Öztürk, "Ağustos ayında da 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Özellikle Denizli, Balıkesir, Muğla ve Uşak'ın ihracat artışları bölge açısından olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Ancak ihracatımızı daha yüksek bir ivmeyle artırmamız gerekiyor. İhracatçımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için üretim maliyetleri, finansmana erişim ve enflasyon ile döviz kuru arasındaki dengenin korunması büyük önem taşıyor" dedi.

İhracatçının yatırım ve üretim kararlarını daha sağlıklı alabildiği ekonomik ortamın önemine dikkat çeken Öztürk, "Hedefimiz yalnızca ihracat rakamını artırmak değil, Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerini yükseltecek bir ihracat yapısına katkı sağlamak. Ege Bölgesi olarak ihracatımızı 50 milyar dolara çıkaracak potansiyele sahibiz" ifadelerini kullandı.