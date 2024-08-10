Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 için ata tohum çalışmalarına başladı

Ekonomi

Türkiye'nin 81 iline bugüne kadar 19 milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, 2025 yılı için ata tohum çalışmalarına başladı.

Verimli toprakları ile tarım kenti olan Muğla'da üreticilere ve tarımsal üretime büyük destek veren Büyükşehir Belediyesi yerel tohum çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda 29 Ekim 2016 tarihinde kurulan Türkiye'nin en kapsamlı Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi ata tohumlarını üretmeye, envanterine almaya devam ediyor. 'Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganıyla kurulan tesis tüm kontrollerini yaptıktan sonra dikimini, üretimini yaptığı ata tohumlarını Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıyor.

Yerel Tohum Merkezi'nin envanterinde 980 çeşit ata tohumu bulunuyor. Bu çeşitler içerisinde sebze tohumlarının dışında; orman, kaba yem ve tıbbi aromatik tohumları da yer alıyor.

Dağıtılacak tohumların hazırlanma aşamalarını aktaran Muğla Büyükşehir Belediyesi Gıda Teknikeri Ahmet Babacık, Yerel tohum merkezi envanterimizde 980 çeşit tohumu koruma altına aldık. "2025 yılı tohum dağıtımı hazırlıkları kapsamında Nisan ayında dikmiş olduğumuz fidelerden; tohum çıkarma, yıkama ve kurutma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların ardından laboratuvarlarımızda çimlenme testi, tohumla taşınabilir hastalık ve zararlı analizleri yapılacak. Yapılan analizler sonunda sağlıklı tohumlarımızı 1 Şubat itibari ile Türkiye'nin 81 iline ücretsiz olarak dağıtılacaktır" dedi. - MUĞLA