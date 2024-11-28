Muğla Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Açıkladı: 22 Milyar 203 Milyon Lira

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi 22 milyar 203 milyon lira olarak belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, su fiyatlarındaki ilk kademeyi 10 tondan 15 tona çıkardıklarını, bunun da su fiyatlarına yüzde 25 oranında bir indirim sağlayacağını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, mecliste belediyenin 2025 yılı bütçesini açıkladı. Aras, "Şu anda sosyal bir pandemi süreci yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik bir bütçe oluşturduk. 2020'ye göre dolar kuru yaklaşık 5 kat arttı. 2020 yılında 371 milyon olan personel gideri, 2024'te 3 milyar lira oldu. 2025 yılında ise bu rakamın 6 milyar lira olacağını düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumu da göz önünde bulundurarak 2025 yılı bütçemizi 22 milyar 203 milyon liraya çıkardık" dedi.

Başkan Aras, "Önceki dönemden gelen sağlam bütçe yapımızla sürdürülebilir bir bütçe hazırladık. Bu bütçeyle kentimizin altyapı sorunlarına yöneleceğiz. Tüm alanlarda gerçekleştireceğimiz projelerle halkımıza hizmet edeceğiz. Vatandaşlarımıza sosyal projelerle rahat bir nefes aldırmaya çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Aras'tan kreş açıklaması

Son dönemde gündem olan kreş konusuna yönelik Ahmet Aras, "Özel bir kreşin fiyatı bir asgari ücretten fazla. Belediyenin bu girişimlerine hangi parti olursa olsun destek vermesi gerekiyor. Yatağan'da kreşimizi devreye aldık. Tasarruf tedbirleri nedeniyle yeni bina yapılamıyor. Elimizdeki yapıları dönüştürerek vatandaşımıza hizmet vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aldığımız kararla su fiyatlarında yüzde 25 indirim sağlanacak"

Başkan Aras, özellikle MUSKİ'nin su kayıp kaçakları ile ilgili büyük bir özveri ile çalışma yürüttüğünü, belirterek, "Barajlarımız son zamanlardaki yağmurlara rağmen çok düşük seviyede. Muğla, neredeyse Türkiye'deki en kurak il haline geldi. MUSKİ'nin bütçesini bu konuda artırmak durumundayız. Bizim bütçemiz, Muğla'nın hak ettiği bir bütçe değil. Yazın 7 milyon insana hizmet veriyoruz. Bu durumda belediyelerimizin yükü çok artıyor. Bütçemizi artırmamız gerekiyor. Suya biz zam yapmadık. Su fiyatı tefe tüfe üzerinden artıyor. Bunu da biz belirlemiyoruz. Piyasa şartları belirliyor. Su fiyatlarında biz kesinlikle zam yapmayacağız. MUSKİ tarifelerinde ilk kademeyi 10 tondan 15 tona çıkardık. Ben 20 tona çıkarılmasını istemiştim fakat hesap kitap yapıldı. 15 ton olarak belirlendi. Bu karar, su ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 indirim sağlayacak" dedi.

"Kredimiz hala onaylanmadı"

Başkan Aras, "Kayıp kaçak ile ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Suyumuzun her damlasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız hala Fransız Kalkınma Ajansı'nın onayladığı kredimizi onaylamadı. Kayıp kaçak ve yeni su kaynakları bulmak için bu krediye ihtiyacımız var. Bu paraya Muğla olarak ihtiyacımız var. Muğla olarak bu onayı vermesini istiyoruz. Yüzde 4,5 faizle alıp uzun vadeli geri ödeniyor" ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında hazırlanan 22 milyar 203 milyon TL'lik bütçe meclis üyelerinin oyuna sunuldu. Bütçe oy birliği ile kabul edildi. - MUĞLA