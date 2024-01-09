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Muğla Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına Zam Yapıyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına Zam Yapıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki ekonomik problemler ve hayat pahalılığı nedeniyle çalışanlarına zam yapmaya devam ediyor. DİSK Genel-İş Muğla 2'nolu şube ile yapılan anlaşma sonucunda en düşük maaş 25 bin 997 TL'ye yükseldi. Ortalama zam oranı ise %53,54 oldu. Ayrıca memurların maaşlarına yansıyan sosyal denge sözleşmesi tavan ücrete yükseltildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çalışanlara en iyi ücreti vermek için çalıştıklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına Zam Yapıyor
09.01.2024 - 14:03,
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Türkiye'de yaşanan ekonomik problemler, yapılan zamlar sonrası alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına zam yapmaya devam ediyor. DİSK Genel-İş Muğla 2'nolu şube ile yapılan anlaşma doğrultusunda 17 bin TL olan en düşük maaş bu yıl 25 bin 997 TL'ye yükseldi. Bu miktarı 146 kişi alırken diğer 4 bin 108 kişi 26 bin 784-36 bin 222 TL arasında ücret alacaklar.

Ortalama zam oranı yüzde 53,54 oldu

4 bin 108 personeli ilgilendiren maaş zammına göre bu yıl çalışan maaşlarına her 4 ayda bir 9 ilave yevmiye daha verilecek ve böylelikle yıllık ortalama zam oranı %53,54 olacak. Büyükşehir çalışanları 25 bin 997 - 36 bin 222 TL arasında maaş alacak.

Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesinde görevli memurların maaşlarına yansıyan sosyal denge sözleşmesi tavan ücrete yükseltildi. Tüm Yerel-Sen ile imzalanan protokole göre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren memurlar yasal sınırın en üst tutarı üzerinden sosyal denge ödemesini alacak.

Sendika Başkanı Avcı; "İyi bir ücrete ulaştığımızı düşünüyoruz"

Maaş zammı hakkında açıklamalarda bulunan DİSK Genel-İş Muğla 2'nolu şube Başkanı Yücel Avcı, işçilerin hak ettiği ücreti almak için çalıştıklarını vurguladı. Avcı, "Bizler işçilerimizin hakkını alması için mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizde de Muğla Büyükşehir Belediyemizle gerekli müzakereler sonucu iyi olduğunu düşündüğümüz bir maaş skalası yakaladık. İşçilerimize hayırlı olmasını dilerken Başkan Dr. Osman Gürün'e teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Gürün, "Bütçemiz doğrultusunda en yüksek ücreti vermek için çalışıyoruz"

Personel zammı ile ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bütçeleri doğrultusunda çalışanlara en iyi ücreti vermek için çalıştıklarını söyledi. Gürün, "Özellikle işçi emeği ve alın teri bizler için en kutsal değerlerden biridir. Geçtiğimiz yıl çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için asgari ücretin artışından çok yüksek bir artış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl %73 zam yaptık. Bu yıl ise kısa vadede ki zam oranımız %53,54 oldu. Bütçemizin doğrultusunda çalışanlarımıza en iyi ücreti vermek için gayret sarf ediyoruz. Bu mali şartlarda, ülkemizin ekonomik şartlarında tüm bu ücretler iyi gibi gözükse de umarım aynı enflasyon yükselmeleriyle karşılaşmayız ve çalışanlarımız nefes alabilme şansı bulur" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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