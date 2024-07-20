Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Vektörle Mücadele Ekiplerine 76 Yeni Araç Alacak

Ekonomi

Geniş bir coğrafyada bulunan Muğla'da 13 ilçe, 574 mahallede vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve vektörle mücadele ekiplerini güçlendirmek için 76 yeni araç alacak. İtfaiye için 15, vektörle mücadele için 61 yeni araç alınacak.

İl genelinde 41 itfaiye birimi, 26 istasyon, 445 personel ve 168 araç ile itfai olaylara müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye filosu 15 araçla daha da güçleniyor. İtfaiye bünyesine 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 6 dar alan itfaiye aracı, 8 adet 28 metre merdivenli araç alımı yapılacak.

Veteriner hekim, ziraat mühendisi, kimyager ve biyologlardan oluşan 215 personel, 61 araçla vatandaşlara vektörle mücadele hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi bu mücadeleyi daha etkin yapabilmek için 61 yeni araç alacak.

Yaz aylarında yerli ve yabancı misafirlerle nüfusu 5 katına çıkan Muğla'da tüm vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli hizmetle buluşturmak için çalışmalarını güçlendiren ve her geçen gün yenilerini sunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekipman ve araç filosunda da iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. - MUĞLA