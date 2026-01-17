Muğla Büyükşehir'den süt üreticilerine büyük destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Muğla Büyükşehir'den süt üreticilerine büyük destek

Muğla Büyükşehir\'den süt üreticilerine büyük destek
17.01.2026 13:11  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, süt üreticileri ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği sağlayarak hayvancılık sektörünün güçlendirilmesini hedefliyor. Proje, süt hijyeninin sağlanması ve soğuk zincirin korunmasına yardımcı olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler ile tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik önemli bir destek projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında birlik ve kooperatiflere süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin, birliklerin ve kooperatifleri desteklemeye devam ediyor. Proje kapsamında, süt üretiminde soğuk zincirin korunması ve süt hijyeninin sağlanması amacıyla Köyceğiz, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde faaliyet gösteren birlik ve kooperatiflere süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği verildi. Proje ile Muğla'da hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Muğla ili sınırları içerisinde süt toplama ve satışı yapan birlikler ile tarımsal kalkınma kooperatiflerini kapsayan proje ile üreticilerin daha sağlıklı şartlarda üretim yapması, sütün kalitesinin korunması ve ekonomik kayıpların önlenmesi hedefleniyor. Böylece özellikle elektrik kesintilerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve sütlerin güvenli şekilde muhafaza edilmesi sağlanacak.

Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın bizlere verdiği süt tanklarını aldık. Kooperatif olarak hayvan sayısı fazla olan çiftçilerimizin süt kalitesini artırmak için süt tanklarından yararlanacağız. Bu destekleme için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği ve Muğla Köy Kooperatifleri Fethiye Seydikemer Şube Başkanı Turgut Tokmak, sütün sağlıklı şekilde tüketiciye ulaşmasında soğuk zincirin hayati önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Süt, çok önemli bir gıda maddesidir. Sağımın ardından en geç 2 saat içinde ya soğutulması ya da ısıtılması gerekir. Bu nedenle sütün mutlaka soğuk zincire alınması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl bu ihtiyacı Muğla Büyükşehir Belediyemize ilettik ve soğuk zincirin güçlendirilmesine yönelik bir proje hayata geçirildi. Bölgemizde zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri, sütün kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle jeneratörlerin devreye alınması, soğuk zincirin kesintisiz devam etmesi açısından büyük önem taşıyor. Sağlanan bu desteklerle bölgemizde aylık yaklaşık bin ila bin 200 ton sütü soğuk zincire almış oluyoruz. Bu önemli katkılarından dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum"

Başkan Aras: "Üreticimizin emeğini korumaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayvancılık sektörüne yönelik verilen desteklerin üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Muğla'mızda tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerimizin emeğini korumak, alın terinin değerini artırmak bizim öncelikli sorumluluklarımızdan biridir. Sütün kalitesinin korunması, üreticimizin ekonomik kayıp yaşamaması ve tüketicinin sağlıklı ürüne ulaşması için soğuk zincir büyük önem taşıyor. Ayrıca balık yemi desteklemesi ile su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim maliyetlerini azaltmayı amaçlıyoruz. Ceviz ve zeytin fidanı dağıtarak da uzun vadede katma değeri yüksek tarımsal üretimin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra fondan arı yemi makinası desteği ve yakın zamanda hayata geçireceğimiz flake yem tesisi ile hem üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor hem de üretimi güçlendiriyoruz. Bu anlayışla birliklerimizi ve kooperatiflerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, kırsalda kalkınmayı güçlendiren projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir'den süt üreticilerine büyük destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Osimhen Nijerya’yı karıştırdı Tepkiler çığ gibi Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:57
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 13:37:45. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir'den süt üreticilerine büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.