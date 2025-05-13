Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Karahayıt Mahallesi\'ne 14.2 Milyon TL\'lik Yol Yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde 14 milyon 250 bin TL bütçeli yol yatırım çalışmalarına başladı. Teknik incelemeler ve proje hazırlıklarının tamamlanmasının ardından başlatılan genişletme çalışmaları, mahalle sakinlerine daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla tüm hızıyla sürdürülüyor.

Karahayıt sakinlerine güvenli ve konforlu bir ulaşım sunulacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 5 kilometrelik yol güzergahında yol çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, güzergah boyunca yaklaşık 9 metre genişliğinde bir yol platformu oluşturulacak. Bu işlemlerin ardından gerçekleştirilecek üstyapı çalışmalarıyla birlikte, Karahayıt Mahallesi sakinlerine daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.

Başkan Aras: "Daha yaşanabilir, erişilebilir bir Muğla için çalışıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mızın her bir köşesinde vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmetine erişmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sadece merkezde değil, en uzak mahallelerimize kadar yaşam kalitesini artıracak yol yatırımları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkatle değerlendiriyor, teknik ekiplerimizin detaylı incelemeleri sonucunda ihtiyaç duyulan her noktada gerekli adımları atıyoruz. Hedefimiz, Muğla'nın tüm ilçelerinde daha güvenli, daha konforlu ve modern ulaşım güzergahları oluşturmak. Birlikte daha yaşanabilir, daha erişilebilir bir Muğla'yı inşa etmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA