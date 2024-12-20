Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Tarımsal Kooperatiflere Destek

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi bölgede bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri ve birlikleri desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi geçen yıllarda çok sayıda kooperatif ve birlikleri tek çatı altında toplayarak üretilen ürünlerin pazarlanmasına katkı sunmuştu.

Muğla'da son yıllarda katma değeri artan ürünler arasında yer alan Sakız üretimi için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye S.S. Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine Kooperatif Başkanı Hüseyin Fikret Ünal ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.

"Üretim bizim ülkemiz için zaten stratejik bir konu"

Geçen yıllarda 41 kooperatif ve 3 Birliği bir araya getirdiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kooperatifçiliğin önemini hepimiz biliyoruz. Özellikle örgütlü üretim, örgütlü toplum günümüzde artık bir zorluğunu uyduruyor. Hiç kimse tek başına bir şey başarabilecek durumda değil. Gücümüzü birleştirmek zorunluluk. Hiç kimse tek başına bir şey başarabilecek durumda değil. Gücümüzü birleştirmek zorundayız. Ayrı ayrı parçalanmış şekilde hareket edersek, başarı sağlayamayız, sonuç alamayız diye düşünüyorum. O yüzden kooperatifçiliğin önemini tekrar uygulamak istiyorum. Biz bunun için yaklaşık 41 kooperatifi ve 3 Birliği çatısı altında toplamış ve desteklemiş durumdayız. Desteklemeye de devam ediyoruz. Yine üreticilerimiz tek başına o kadar büyük bir etkiyi oluşturamaz. Hem kamumuz, yani devletimizin, Tarım Bakanlığı ve ilgili kuruluşları, hem belediyeler, hem kooperatifler, hem üreticiler bir araya gelmek durumundadır. Günümüzde artık üretimin kıymeti herkes tarafından bilinmekte. Çünkü üretim bizim ülkemiz için zaten stratejik bir konu. Eğer üretmezseniz ve ürettiğinize katma değer katmazsanız, bu sefer başka ülkelerin maalesef etkisinde kalıyorsunuz veya onlara muhtaç oluyorsunuz. O da zaten bağımsızlığın aslında kaybolduğu anlamına gelir. Atamız da bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken, aslında ilk 15 yılda yaptığı o büyük hamle hep üretime ne kadar önem verdiğini göstermiştir. ve özellikle bu işte tarım birinci önceliktedir. Çünkü tarımsal üretimi olmayan, dışa bağımlı olan ülkeler bağımsızlıklarını kaybeder" dedi.

"Muğla olarak zengin bir coğrafyaya sahibiz"

Muğla'nın endemik, tıbbi ve aromatik ürünler açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Başkan Aras, "Biz bu çalışmaları yaparken, günümüz ekonomik şartlarında çok zor durumda olan halkımızın da aslında bir nebze olsun üretime katılması ve katma değer oluşturması, bundan da yine gelir elde ederek ülke ekonomisine, kendi ekonomisine ve kendi ev ekonomisine katkı yapmasını hedefliyoruz. Ne kadar çok kitlelere ulaşabilirsek o kadar önemlidir. Bizim ilimiz çok zengin bir ildir. Her türlü potansiyele sahip bir ildir. Binlerce tarihi ile doğal güzellikleri ile kültürüyle, tarımsal potansiyeliyle üretime çok açık bir ildir. Aynı zamanda turizm potansiyeliyle de üretilen ürünlerin pazarlanmasına da çok uygun bir ildir ilimiz. Bu yüzden, burada yapılan her türlü olumlu çalışmanın karşılık bulacağını da buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

"Sakız katma değeri yüksek bir bitki"

Yapılacak protokol ise Sakız üretimine destek vereceklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugün, sakız üretimiyle de ona bir yol açacağız veya biraz farklı bir dala tutunmuş olacağız, beraber çalışmış olacağız. Sakızın da önemini biliyorsunuz. Sakız aslında bizim Ege kıyılarımızın bir bitkisiydi. Ama mübadele sırasında daha çok Sakız adasında oldu üretimi. Ege adasına doğru taşındı. Ama aslında bizim buranın hem endemik türü olarak yabani sakız bitkisi, hem bir taraftan da iklimimiz, coğrafyamız da üretime çok uygun ve sakız katma değerli bir bitki. O yüzden, Sakız ile ilgili bundan sonra da çalışma yapacak olan diğer kooperatiflere destek olmaya hazırız. Bölgemiz çünkü, özellikle yine tıbbi aromatik bitkiler için de çok uygun bir bölge. Bu konuda da doğanın bize bahşettiği güzelliklerden de faydalanmak zorundayız. Zaten doğada kendiliğinden yetişen yüzlerce çeşit bizim endemik türümüz var. Biliyorsunuz bu topraklarda yetişen bitkilerin birçoğu ilaçtır, birçoğu da bizim sofralarımızda yemek olarak servis edilmektedir. Doğal olarak gidip dağlarda topladığımız bitkileri bile biz ekonomiye katabiliriz. O yüzden bunun önemini bildiğimizi düşünüyorum" dedi. - MUĞLA