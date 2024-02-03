Muğla Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Fidan Desteği Veriyor

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi üreten çiftçilere verdiği desteği sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi zeytin, kestane, ceviz, keçiboynuzu ve badem fidanın dağıtımına başlıyor.

Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli projeler hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüzde 50 hibeli zeytin, kestane, ceviz, keçiboynuzu ve badem fidanı desteklemesine başlıyor. İl genelinde bugüne kadar 205 bin adet meyve fidanı, 575 ton tohumluk patates ve 578 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılırken 2023 yılı için hazırlanan fidan dağıtımı başlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan fidan dağıtımından yararlanmak isteyen üreticilerden doğru gübreleme metotlarının uygulanması için toprak tahlili yaptırılması şartı istenecek. Desteklemeler 2 ile 10 dekar arası araziler için yapılacak. Bütün çiftçiler bu desteklemeden doğrudan faydalanabilecek. Meyve fidanı dağıtımından yararlanmak isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi tarımsal hizmetler dairesine bireysel başvuruda bulanabiliyor. - MUĞLA