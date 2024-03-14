Muğla Büyükşehir İtfaiyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Ekonomi

Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Büyükşehir İtfaiyesi envanterine 5 araç daha ekledi. 2 adet 24 metre, 2 adet 28 metre, 1 adet 32 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı 37 Milyon 970 Bin TL yatırımla Büyükşehir İtfaiyesi'ne katıldı. Böylece Büyükşehir Belediyesi itfaiye araç sayısını 168'e çıkardı.

Ekipmanlara 13.5 milyon TL ödendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliği için ekipman ve donanım olarak kendisini güçlendirmeye devam ediyor. Alımı yapılan 5 araç yanında Büyükşehir itfaiyesi deprem anında enkaz altındaki afetzedelerin yerini tespit etmek için kullanılan Sismik ve Akustik Enkaz Altı dinleme cihazından iki adet aldı. Afet ve kazalara daha etkin ve hızlı müdahale edilmesi için 4 takım kaza kurtarma seti alan Büyükşehir Belediyesi 1 adet de Sert tabanlı şişme arama kurtarma botunu envanterine ekledi.

15 yeni araç alımı da meclisten geçti

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçede vatandaşlara daha etkin hizmet vermek için araç filosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. 8 adet 28 metre, 6 adet dar alan itfaiye müdahale aracı, 1 adet tam donanımlı kaza kurtarma aracı (AKS) olmak üzere 15 araç alımı kararı da Büyükşehir Meclisi'nde onaylandı. - MUĞLA