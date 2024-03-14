Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Büyükşehir İtfaiyesi envanterine 5 araç daha ekledi. 2 adet 24 metre, 2 adet 28 metre, 1 adet 32 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı 37 Milyon 970 Bin TL yatırımla Büyükşehir İtfaiyesi'ne katıldı. Böylece Büyükşehir Belediyesi itfaiye araç sayısını 168'e çıkardı.
Ekipmanlara 13.5 milyon TL ödendi
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliği için ekipman ve donanım olarak kendisini güçlendirmeye devam ediyor. Alımı yapılan 5 araç yanında Büyükşehir itfaiyesi deprem anında enkaz altındaki afetzedelerin yerini tespit etmek için kullanılan Sismik ve Akustik Enkaz Altı dinleme cihazından iki adet aldı. Afet ve kazalara daha etkin ve hızlı müdahale edilmesi için 4 takım kaza kurtarma seti alan Büyükşehir Belediyesi 1 adet de Sert tabanlı şişme arama kurtarma botunu envanterine ekledi.
15 yeni araç alımı da meclisten geçti
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçede vatandaşlara daha etkin hizmet vermek için araç filosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. 8 adet 28 metre, 6 adet dar alan itfaiye müdahale aracı, 1 adet tam donanımlı kaza kurtarma aracı (AKS) olmak üzere 15 araç alımı kararı da Büyükşehir Meclisi'nde onaylandı. - MUĞLA
Son Dakika › Ekonomi › Muğla Büyükşehir İtfaiyesi Araç Filosunu Güçlendirdi - Son Dakika
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ'da Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) Eylem Planı ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, 2024 yılında yapılacak mücadele çalışmaları ve toplumsal farkındalık oluşturma hedeflendi.
Düzce Belediyesi, artan yolcu sayısı ile orantılı olarak, toplu ulaşım sisteminde yeni bir düzenlemeye giderek 44 yeni otobüs dahil edilecek.
Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı nedeniyle ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelere yönelik rutin kontrollerini artırdı. Denetimlerde genel hijyen, gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleri gibi konular inceleniyor.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin olağan genel kurulunda Hamdi Fidan, başkan olarak seçildi. Daha önce 4 dönem başkanlık yapan Fidan, 5'inci kez görevi devralacak. Yönetim kurulu toplantısında ise görev dağılımı yapıldı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronları kullanarak arızaların önlenmesi ve tespitinde destek sağlıyor. Şirket, olumsuz hava koşullarında ve zorlu arazi şartlarında arızaları hızlı bir şekilde tespit etmek için 1 İHA ve 6 dron kullanıyor. Ayrıca, İHA ve dronlar ile rutin hat taramaları yaparak ileride oluşabilecek arızaları önceden tespit ediyor.
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Şubat ayında konut satışlarının yüzde 17 arttığını belirtti. İpotekli satışlarda da bir artış olduğunu söyleyen Özelmacıklı, ikinci el konut satışlarının payının yüksek olduğunu ifade etti. Ayrıca inşaat maliyetlerinin artması ve konut arzının yetersiz olması nedeniyle fiyatların yükselme eğiliminde olduğu vurgulandı.
Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de bulunan zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fahiş fiyat artışı ve geçmiş fiyat listeleri kontrol edildi. Ayrıca, ramazan ayı dolayısıyla üretilen pide, ekmek ve temel gıda ürünlerinin etiketleri incelendi. Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.
UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan, iklim değişikliğinin çevresel bir sorun olmanın ötesinde insan haklarına, sosyal adalete ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir tehdit olduğunu belirtti. Türkiye'de iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin azaltılması ve uyum konusunda AFAD'ın kapasitesinin artırılması projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, Trabzon'un risk analizleri görüşülecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kastamonu'da orman köylüsüne 3 milyar lira istihkak ödemesi yaparken, 45 milyon lira kredi desteği sağladı. Orman köylüleri, aldıkları desteklerle üretimlerini ve gelirlerini arttırıyor. Ayrıca, hayvancılık yapmak için imkanı olmayan aileler de faizsiz Orköy kredileriyle hayvancılığa başladı.
Kahramanmaraş'ta depremde iş yeri yıkılan bir esnaf, zorlu şartlara rağmen konteyner iş yerinde terzilik yaparak ekmek parasını kazanmaya devam ediyor. İşlerin azaldığını belirten esnaf, umutlu bir şekilde işlerin açılmasını ve eski günlerine dönüşü bekliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Manisa'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliğine Manisalı gençler büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte gençler, destek, hibe, burs, fon, kredi gibi teşvik unsurları hakkında bilgi alabilme fırsatı buldu. Ayrıca gençlerin başarılı projeleri de tanıtıldı ve geleceklerini planlarken devletin sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl balının Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret alan ilk bal olma yolunda olduğunu açıkladı. Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nin arı ve arı ürünleri alanındaki çalışmalarını takdir etti ve bölgenin doğal kaynaklarını kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?