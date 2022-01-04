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Muğla Büyükşehir otobüs filosuna 90 araç kattı - Son Dakika

Muğla Büyükşehir otobüs filosuna 90 araç kattı

04.01.2022 12:21
Muğla Büyükşehir otobüs filosuna 90 araç kattı

Kur artışı öncesinde yapılan ihale kapsamında, araçların herhangi bir fiyat artışından etkilenmesini önlemek amacıyla yapılan çalışmayla bu günkü fiyatlara oranla Büyükşehir Belediyesi yüzde 106 kar etti.

Kur artışı öncesinde yapılan ihale kapsamında, araçların herhangi bir fiyat artışından etkilenmesini önlemek amacıyla yapılan çalışmayla bu günkü fiyatlara oranla Büyükşehir Belediyesi yüzde 106 kar etti.

Doğaya ve insana saygılı, son teknoloji ürünü otobüslerde, engellilerin rahat seyahat edebilmeleri için her türlü önlem alınmış durumda. Ayrıca egzoz gazı salınımı düşük seviyede olan araçlar tercih edildi. Muğla'ya daha iyi hizmet verilirken doğanın korunması konusunda da hassasiyet gösteriliyor. Toplam 90 araç Muğla Büyükşehir Belediyesi envanterine katılacak ve il genelinde ihtiyaç olan tüm bölgelere otobüsler gönderilecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın coğrafi şartları nedeniyle ulaşım hizmetinin zor olduğu bir şehir olmasına rağmen, gereken tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Gürün, envanterlerindeki otobüs sayılarını arttırarak vatandaşlara kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Muğlamız dağınık coğrafi şartları nedeniyle ulaşım hizmetinin zor olduğu şehirlerden biri. Ancak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ulaşım hizmetinin geliştirilmesi konusunda birçok farklı çalışma yaptık. Eski otobüsleri yenileyerek, engelli rampalı, modern 7/24 kamera ile izlenen güvenli ve teknolojik ulaşım araçları haline getirdik. Bu yenilenmeyi yaparken de Türkiye'de %96 dönüşüme ulaşarak en başarılı belediyelerden biri olarak örnek olduk. Ayrıca uyguladığımız projeler farklı kuruluşlar tarafından ödüllere layık görüldü. Bizim buradaki en önemli amacımız vatandaşlarımızın ulaşım hizmetinden sorunsuz olarak yararlanmasını sağlamak. En ücra noktadaki vatandaşımız dahi ulaşım hizmetinden yararlanmalıdır. Otobüs envanterimizi genişleterek hem vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vereceğiz hem de bu hizmetten yararlanma oranını ciddi olarak arttıracağız" dedi. - MUĞLA

Muğla Büyükşehir otobüs filosuna 90 araç kattı
Muğla Büyükşehir otobüs filosuna 90 araç kattı
Muğla Büyükşehir otobüs filosuna 90 araç kattı
Muğla Büyükşehir otobüs filosuna 90 araç kattı

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Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Muğla, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir otobüs filosuna 90 araç kattı - Son Dakika Ekonomi


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