Muğla Çam Balı için dijital takip sistemi 50 arıcıya tanıtıldı - Son Dakika
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Muğla Çam Balı için dijital takip sistemi 50 arıcıya tanıtıldı

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Muğla Çam Balı için dijital takip sistemi 50 arıcıya tanıtıldı
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Coğrafi işaret tescilli Muğla Çam Balı için geliştirilen Çam Balı Takip Sistemi, pilot uygulamada 50 arıcıya tanıtıldı. Sistemle balın kovandan tüketiciye izlenebilirliği artırılacak, uygun ballar QR kod mühürlerle kayıt altına alınacak, 2 bin propolis tuzağı dağıtıldı.

Coğrafi işaret tescilli Muğla Çam Balı'nın kalite ve standartlarının yükseltilmesi, üretim ve ticaret süreçlerinin kayıt altına alınması amacıyla geliştirilen Çam Balı Takip Sistemi, pilot uygulama kapsamında 50 arıcıya tanıtıldı.

Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Ticaret Borsası işbirliğinde yürütülen "Muğla Çam Balının Kalite ve Standartlarının Yükseltilmesi ve İzlenebilirliğinin Artırılması Projesi" kapsamında geliştirilen sistemle, balın kovandan tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği süreç dijital ortamda takip edilecek.

YİKOB'un yüzde 80 katkısıyla desteklenen projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıya, pilot uygulamaya dahil edilen 50 arıcı ile teknik personel katıldı.

Toplantıda Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Songül Topal, YİKOB Rehberlik ve Denetim Müdür Vekili Dr. Ahmet Esen, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Balın üretim süreci dijital olarak izlenecek

Proje kapsamında yazılım süreci tamamlanan Çam Balı Takip Sistemi ile üreticiden alınan balın kovandan tüketiciye kadar olan sürecinin izlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Pilot uygulama kapsamında 50 arıcının ürettiği ballar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarı'nda analiz edilecek.

Analiz sonuçları uygun bulunan ballar, yırtılmaz ve tekrar kullanılamaz güvenlikli QR kod mühürlerle kayıt altına alınacak. Böylece ürünün kaynağı ve üretim sürecine ilişkin bilgilere dijital ortamda ulaşılması sağlanacak.

Sistemle Muğla Çam Balı'nda izlenebilirliğin artırılması, tağşişin önlenmesi, ürün güvenilirliğinin yükseltilmesi ve kaliteli üretim yapan arıcıların ürünlerinin ekonomik değerinin artırılması amaçlanıyor.

Kayıt altına alınan balların müzayede yöntemiyle satışa sunulması ve ticari olarak değerlendirilmesi de proje kapsamında planlanıyor.

2 bin propolis tuzağı dağıtıldı

Proje kapsamında temin edilen 2 bin propolis tuzağı da toplantıda üreticilere teslim edildi. Arıcıların bu tuzaklarla toplayacağı propolislerin de analiz edilmesi ve kaliteli ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Bu çalışmalarla arıcıların yalnızca bal üretiminden değil, propolisten elde edilen ürünlerden de gelir sağlamasına katkı sunulması amaçlanıyor.

Coğrafi işaret tesciline sahip Muğla Çam Balı'nın kalite ve standartlarının korunması amacıyla yürütülen projenin, ürünün marka değerinin artırılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

Proje kapsamında oluşturulan "Kovandan Sofraya Dijital İzlenebilirlik" modelinin ilerleyen dönemde Türkiye genelindeki bal üretiminde kullanılabilecek bir altyapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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