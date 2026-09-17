Muğla\'da Ağustos\'ta 1720 konut satıldı, yabancılara 32 konut

Muğla'da Ağustos'ta 1720 konut satıldı, yabancılara 32 konutGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK'in Ağustos ayı konut ve işyeri satış verilerine göre Muğla'da bin 720 konut satıldı; bunların 604'ü ilk el, bin 123'ü ikinci el oldu. Aynı dönemde kentte 223 işyeri satılırken yabancılara 32 konut satışı yapıldı ve bu satışlarda 15 konutla Birleşik Krallık vatandaşları ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı konut ve işyeri satış verilerine göre, Muğla'da Ağustos ayında bin 720 konut satıldı.
Muğla'da Ağustos ayında satılan konutların 604'ü ilk el, bin 123'ü ise ikinci el olarak gerçekleşti. Kentte aynı dönemde toplam 223 işyeri satışı yapıldı. İşyeri satışlarının 63'ünü ilk el, 160'ını ise ikinci el satışlar oluşturdu.
Yabancılara 32 konut satıldı
Ağustos ayında Muğla'da yabancılara 32 konut satışı gerçekleştirildi. Yabancılara yönelik işyeri satışı ise yapılmadı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 15 konut ile Birleşik Krallık vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu vatandaşları 8 konutla ikinci sırada yer alırken, Ürdün ve İran vatandaşlarına 2'şer konut satıldı.
Almanya, İsveç, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İsrail vatandaşları ise birer konut satın aldı.
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