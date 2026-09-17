Muğla'da Ağustos'ta 1720 konut satıldı, yabancılara 32 konut - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Ağustos'ta 1720 konut satıldı, yabancılara 32 konut

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla\'da Ağustos\'ta 1720 konut satıldı, yabancılara 32 konut
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in Ağustos ayı konut ve işyeri satış verilerine göre Muğla'da bin 720 konut satıldı; bunların 604'ü ilk el, bin 123'ü ikinci el oldu. Aynı dönemde kentte 223 işyeri satılırken yabancılara 32 konut satışı yapıldı ve bu satışlarda 15 konutla Birleşik Krallık vatandaşları ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı konut ve işyeri satış verilerine göre, Muğla'da Ağustos ayında bin 720 konut satıldı.

Muğla'da Ağustos ayında satılan konutların 604'ü ilk el, bin 123'ü ise ikinci el olarak gerçekleşti. Kentte aynı dönemde toplam 223 işyeri satışı yapıldı. İşyeri satışlarının 63'ünü ilk el, 160'ını ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Yabancılara 32 konut satıldı

Ağustos ayında Muğla'da yabancılara 32 konut satışı gerçekleştirildi. Yabancılara yönelik işyeri satışı ise yapılmadı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 15 konut ile Birleşik Krallık vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu vatandaşları 8 konutla ikinci sırada yer alırken, Ürdün ve İran vatandaşlarına 2'şer konut satıldı.

Almanya, İsveç, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İsrail vatandaşları ise birer konut satın aldı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuBirleşik KrallıkEkonomiAğustosMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
15:04
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor
İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:35:06. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Ağustos'ta 1720 konut satıldı, yabancılara 32 konut - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement