Muğla'da çıkan yangında 600 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da çıkan yangında 600 hektar alan zarar gördü

Muğla\'da çıkan yangında 600 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 600 hektar alan zarar gördü. Yangında arı kovanları da büyük zarar gördü. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen arıcılara destek olacak.

10.09.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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Menteşe ilçesi Çatakbağyaka ve Sarnıç Mahalleleri arası Sivri Dağı mevkiinde 7 Eylül'de öğle saatlerinde başlayan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 600 hektar alan zarar gördü. Arıcıların yoğun olarak kovanlarını bıraktığı bölgede çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi 179 personel 54 araçla müdahale etti. Yangında orman örtüsü yanında üreticilerin arı kovanları da büyük zarar gördü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatı ile soğutma çalışmaları devam ederken yangın bölgesine giden Büyükşehir ekipleri 710 arı kovanının yangında zarar gördüğünü tespit etti. Geçim kaynağı arıcılık ve bal olan üreticiler için hemen devreye giren Büyükşehir Belediyesi çıtalı kovan ve arıcılık ekipmanı desteği vererek üreticilerin zararını bir nebze olsa azaltmayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras dünyanın ve Türkiye'nin en önemli çam balı üretim merkezi olan Muğla'da yangınlardan etkilenen üreticilere destek olacaklarını söyledi ve bu tür yangınların yaşanmaması için tüm vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. Başkan Aras; orman varlığı ile Türkiye'nin en şanslı illerinden biri olan Muğla'da yaşanan orman yangınlarında ağaçları ve canlı yaşamının olumsuz etkilendiğini, aynı zamanda ekmeğini bu ormanların nimetlerinden çıkaran üreticilerin de bu yangınlarda kovanlarını, arılarını kaybettiğini söyledi. Başkan Aras, yangınlardan etkilenen arıcılara kovan ve arıcılık malzemesi desteği sağlayacaklarını belirterek, yangın sonrası sahada olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerekli incelemeleri yaparak üreticiler ile görüşerek hasar tespit çalışması yaptıklarını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da çıkan yangında 600 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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