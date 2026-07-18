Seydikemer'in turizm yoluna 102,5 milyonluk yatırım - Son Dakika
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Seydikemer'in turizm yoluna 102,5 milyonluk yatırım

Seydikemer\'in turizm yoluna 102,5 milyonluk yatırım
18.07.2026 11:16  Güncelleme: 11:17
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinde Erendağ Kayak Merkezi ile Girdev Gölü arasındaki 22 kilometrelik yolu 102,5 milyon TL yatırımla yeniliyor. Proje, bölgede turizm ve kırsal ulaşımı güçlendirmeyi hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinde yer alan Erendağ Kayak Merkezi-Girdev Göl güzergahında ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 102,5 milyon TL yatırımla 22 kilometrelik yol yenileme çalışmasını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, il genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Seydikemer ilçesinde bulunan Erendağ Kayak Merkezi ile Girdev Gölü'nü birbirine bağlayan 22 kilometrelik güzergahta yol yenileme çalışmalarına başlandı. Toplam 102 milyon 505 bin 221 TL yatırımla yürütülen proje ile bölgenin ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

22 kilometrelik güzergahta yol yenileme çalışması

22 bin metre uzunluğundaki yolda plentmiks temel (PMT) serimi ile birinci ve ikinci kat sathi kaplama imalatı gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergah, dayanıklı, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşacak.

Turizm ve kırsal ulaşım güçlenecek

Erendağ Kayak Merkezi ve Girdev Gölü, Seydikemer'in önemli doğal ve turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Yol yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte bölgeye ulaşım kolaylaşırken, hem vatandaşların hem de yerli ve yabancı ziyaretçilerin daha güvenli ve rahat bir şekilde seyahat etmesi sağlanacak.

Başkan Aras: "Erendağ ve Girdev güzergahındaki yatırım bölgeye değer katacak"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın her köşesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Seydikemer'de başlatılan yol yatırımıyla hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hem de bölgenin doğal güzelliklerine ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkan Aras, "Erendağ Kayak Merkezi ve Girdev Gölü, Muğla'nın önemli değerleri arasında yer alıyor. Bu güzergahta gerçekleştirdiğimiz çalışma, yalnızca bir yol yatırımı değil; aynı zamanda turizme, kırsal kalkınmaya ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir adım. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı bizim önceliğimiz. Muğla genelinde bugüne kadar 628,87 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. Muğla'nın 13 ilçesinde ihtiyaç duyulan her noktada yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürecek, kentimizi daha güçlü ve daha yaşanabilir bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Seydikemer'in turizm yoluna 102,5 milyonluk yatırım - Son Dakika

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