Muğla\'da İpekböcekçiliği Yeniden Canlanıyor

Muğla'nın kadim geçim kaynaklarından biri olan ipekböcekçiliğini canlandırmak amacıyla dut fidanı dikimi, besleme evi ve üretici eğitimi gibi desteklerle üretim yeniden canlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilin geleneksel tarımsal faaliyetlerinden biri olan ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmak ve katma değerli ürün üretimini teşvik etmek amacıyla desteklerine devam ediyor. Dut fidanı dikimi, ipekböceği besleme evi kurulumu, eğitimler ve üretim çadırlarıyla sürdürülen bu kapsamlı çalışmayla ipekböceği üreticilerinin ekonomiye katılımı destekleniyor.

İpekböcekçiliğine tam destek

Destek kapsamında, Seydikemer Çobanlar Mahallesi'nde mülkiyeti Büyükşehir'e ait araziye 3 bin 300 dut fidanı dikilirken, aynı alanda 100 metrekarelik bir ipekböceği besleme evi oluşturuldu. Ayrıca Menteşe Belediyesi iş birliğiyle, Bayır Mahallesi Yeşilyurt Mevkiinde 4 bin 600 metrekare, Bayır Mahallesinde ise 12 bin 400 metrekarelik alana dut fidanları dikildi ve bu alanlara da modern besleme evleri inşa edildi.

İpekböcekçiliğini geliştirmek amacıyla Büyükşehre ait Yatağan Bahçeyaka Mahallesindeki Akıllı Tarım Çiftliğinde dut fidanı üretimi devam ediyor ve talepte bulunan üreticilere ücretsiz fidan temini sağlanıyor.

Üretici Melahat Yalınkılıç verilen eğitimlerin ardından üretime başladıklarını söyledi: "Belediyemizin verdiği destekle böyle bir ipek böceğine başladık. Belediyemiz bize önce eğitim verdi, sonra yerimizi verdi, bahçemizi verdi. Belediye başkanımıza bize destek olduğu için çok teşekkür ederiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Serkan Yılmaz, "Kısa sürede ciddi anlamda mali yönden artı değer sağlayan bir faaliyettir bu. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize yalıtımlı ipek böceği besleme çadırı imkanı sağladık. Hem burada daha modern ve steril bir ortamda bu böceklerin yetiştirilme imkanı sağlanmış oluyor. Büyükşehir Belediyemizin tarım arazilerinin dut fidanlarının dikimlerini yaptık. Böylelikle üreticilerimiz hayvanları beslemede kullanabilecek yaprağa ulaşımda da zorluk yaşamıyor. Bu alternatif tarım modelinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin çalışmalarınıza devam ediyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yürütülen çalışmaların yalnızca bir tarım projesi olmadığını, aynı zamanda bir kültürel miras koruma modeli olduğunu belirtti. Başkan Aras, İpekböcekçiliğinin Muğla'nın tarihinden, kültüründen gelen çok özel bir üretim modeli olduğunu, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu geleneği sadece yaşatmakla kalmadıklarını, modernize ederek gelecek kuşaklara aktardıklarını açıkladı. - MUĞLA