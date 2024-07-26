Muğla\'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

2024 yılının 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Akbıyık, Muğla'da işgücüne ve istihdama katılım oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, genç nüfusun iş gücüne katılımını teşvik eden programlar, mesleki eğitim ve iş başı eğitim programları ile iş arayanlara İŞKUR aracılığı ile destek sağladıklarını ifade etti.

Vali kbıyık, istihdama yönelik yürütülen proje ve çalışmalarla piyasanın nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılandığını, bireylerin yaşam kalitelerinin yükseldiğini ve toplumsal refahın desteklendiğini ifade etti.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda; Muğla'da istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik konular hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda sunum yapan Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok, 2024 yılı ilk yarısında 29 bin 113 kişinin işe yerleştirildiğini ve İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 248 programdan 739 kişinin faydalandığını ifade etti.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok, 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı' (NEET PRO) hakkında bilgi verdi. Program kapsamında İŞKUR'un operasyon faydalanıcısı olduğunu Menteşe'de Gençler İş'te (Youth at Work in Menteşe) projesinde çalışmak isteyen 81 kursiyerden 71'inin işe yerleştirildiğini belirtti. Ayrıca 19 bin 588 kişiye bireysel danışmanlık, 4 bin 513 kişiye meslek danışmanlığı, 6 bin 413 firma ile işveren görüşmesi yapıldığını ve 36 bin 726 kişilik açık iş ilanı yayınlandığını söyledi.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok, Bin 504 engelli danışan ile görüşülüp, 626 engelli işe yerleştirildiğini, 374 kişiye İş Kulübü eğitimleri verildiğini, Toplum Yararına Programlar kapsamında 7 farklı kurumda 2 bin 77 kişinin faydalandığını ifade etti. Ayrıca gündem gereği işgücü piyasasının mevcut durumunu belirlemek için yapılan 2. çeyrek Açık İş İstatistikleri hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. - MUĞLA