Muğla'da Su Ücretlerine İndirim: İlk Kademede 15 Ton Sınırı Getirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Su Ücretlerine İndirim: İlk Kademede 15 Ton Sınırı Getirildi

Muğla\'da Su Ücretlerine İndirim: İlk Kademede 15 Ton Sınırı Getirildi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatı ile su tarifelerinde yapılan düzenleme ile 1. Kademe 15 ton olarak belirlendi. Bu değişiklik, abonelere ortalama yüzde 25 indirim sağlayacak.

29.11.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın su ücretlerinde düşüş sağlanması için verdiği talimat sonucunda en ucuz kademe 10 tondan 15 tona çıkarıldı. Böylece abonelere ortalama yüzde 25 oranında indirim sağlanmış oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın geçtiğimiz günlerde MUSKİ Genel Müdürlüğüne su ücretleri ile ilgili düzenleme yapılması talimatı vermesi üzerine tarifelerde düzenleme yapıldı. Bu kapsamda 1-10 metreküp olan 1. Kademe 0-15 metreküpe yükseltilerek daha ucuz kullanılması sağlandı. Ayrıca 11-20 olan 2. Kademe 15-30'a 21 ve üzeri olan 3. Kademe ise 30 ve üzeri olarak yükseltildi.

Su ücret tarifelerindeki bu değişiklik ile birlikte su faturasının yüzde 50'si oranında tahsil edilen atıksu ücretlerinde de düşüş yaşanacak. Yapılan bu düzenleme ile faturalarda ortalama yüzde 25 oranında indirim sağlanmış olacak.

Başkan Aras, "Biz suya zam yapmadık yapmayacağız"

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz aylarında 7 Milyon kişiye hizmet verdiklerini, ayrıca yaşanan kuraklık nedeniyle belediyelerin yükünün daha çok artığını vurgularken buna rağmen suya zam yapmadıklarını söyledi. Su ücretlerinin TEFE/TÜFE oranında yükseldiğini bunun da piyasalardan kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Aras, "Barajlarımız son zamanlardaki yağmurlara rağmen çok düşük seviyede. Muğla, neredeyse Türkiye'deki en kurak il haline geldi. MUSKİ'nin bütçesini bu konuda artırmak durumundayız. Bizim bütçemiz, Muğla'nın hak ettiği bir bütçe değil. Yaz aylarında 7 milyon insana hizmet veriyoruz. Bu durumda belediyelerimizin yükü çok artıyor. Biz suya bir zam yapmadık. Su fiyatı tefe tüfe üzerinden artıyor. Bunu da biz belirlemiyoruz. Piyasa şartları belirliyor. Su fiyatlarında biz kesinlikle zam yapmayacağız. MUSKİ tarifelerinde ilk kademeyi 15 tona çıkardık. Ben 20 istemiştim fakat hesap kitap yapıldı. Bu şekilde bir aile 15 tona kadar ilk kademeden kullanacak. Bu da o ailenin yüzde 25 civarından su indiriminden faydalanmasını sağlıyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ahmet Aras, Belediye, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Su Ücretlerine İndirim: İlk Kademede 15 Ton Sınırı Getirildi - Son Dakika

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