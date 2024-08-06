Muğla'da Tarım Sigortasıyla Doğal Afet Mağdurlarına 29 Milyon TL Tazminat Ödendi - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Tarım Sigortasıyla Doğal Afet Mağdurlarına 29 Milyon TL Tazminat Ödendi

Muğla\'da Tarım Sigortasıyla Doğal Afet Mağdurlarına 29 Milyon TL Tazminat Ödendi

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında Muğla ve 13 ilçesinde doğal afetlerden etkilenen yetiştiricilere 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 29 milyon 823 bin 255 TL tazminat ödendiğini açıkladı.

06.08.2024 15:41
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Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında Muğla ve 13 ilçesinde doğal afetlerden etkilenen yetiştiricilere 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 29 milyon 823 bin 255 TL tazminat ödendiğini açıkladı.

Muğla'da tarımda sigorta yaptırarak ürününü ve emeğini doğal afetlere karşı koruyan üreticilerin sayısı günden güne artıyor. Afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek verim ve kalite kaybı riskini teminat altına almak isteyen çiftçiler, Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) ile üretimi güvenle sürdürmeyi tercih ediyor. Bu kapsamda, il genelinde poliçe sayısı 19 bin 299'a yükseldi. 2024 yılının ilk 6 ayında büyük baş, küçükbaş, kümes hayvanı ve kovan için yetiştiricilere ödenen tazminat tutarı ise 29 milyon 823 bin 255 TL oldu.

TARSİM'in, üreticilerin doğal afetlerden kaynaklanan zararlarını karşılayarak, tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulduğunu ve kar amacı bulunmadığını hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, tarımın mutlaka sigorta güvencesi altında yapılması gerektiğini söyledi. TARSİM'in yüzde 67'ye varan devlet prim desteği ile üreticinin emeğini koruduğunu belirten Barış Saylak, konu ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin, tarım sigortasına yönelik artan talebi bizleri memnun ediyor. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı, bu yılın ilk 7 aylık döneminde afetlerden ve risklerden zarar gören üreticilerimize TARSİM kapsamında 3 milyar lira tazminat ödendiğini açıkladı. Muğla ve ilçelerinde ise bu rakam, 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 29 milyon 823 bin 255 TL oldu. İlimizde TARSİM sigortası branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı hayvan hayat sigortasının aldığını görüyoruz. Bitkisel üretimde de ne yazık ki iklim değişikliği sonrası risk büyük oranda arttı. Bu riskleri, üreticilerimizin tek başına karşılayabilmesi ve tabiatın verdiği zararlara karşı koyabilmesi mümkün değil. Özellikle küçük aile işletmelerimizin, Devlet destekli tarım sigortasını mutlaka yaptırmasını öneriyoruz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da Tarım Sigortasıyla Doğal Afet Mağdurlarına 29 Milyon TL Tazminat Ödendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Tarım Sigortasıyla Doğal Afet Mağdurlarına 29 Milyon TL Tazminat Ödendi - Son Dakika
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