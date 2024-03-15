Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Muğla'da anaç koyun ve keçi, sürü yenileme ve arıcılık ve bal desteklemesi için 7 bin 075 üreticinin hesaplarına 67 milyon 615 bin 640 TL destekleme ücretlerini bugün saat 18.00'dan sonra hesaplarına yatırıyor.
2023 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında Muğla'da toplamda 67 milyon 615 bin 640 liralık destek ödemesi 15 Mart Cuma günü saat 18: 00'dan itibaren yetiştiricilerin hesaplarına yatıyor.
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi kapsamında Bin 701 küçükbaş yetiştiricisine 138 bin 418 baş hayvan için 13 milyon 841 bin 800 TL destek ödemesi, Sürü Yenileme Desteği kapsamında Bin 243 küçükbaş yetiştiricisine 31 bin 790 baş hayvan için milyon 358 bin TL destek ödemesi, Arılı Kovan Desteği olarak 4 bin 131 üreticiye 813 bin 306 arılı kovanı için 47 bin 41 bin 840 TL destekleme ödemesi yapılıyor. - MUĞLA
Son Dakika › Ekonomi › Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığı 67 Milyon TL Destek Ödemesi Yapacak - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Küçük Sanayi'nin altyapı sorunu olduğunu ifade ederek, buranın daha nitelikli ve müşterilerini cezbeden bir ortamın sağlanması gerektiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karesi Hayvan Pazarı'nda düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, aile işletmelerinin güçlü olmasını ve üretimlerin sürdürülebilir olmasını istediklerini belirtti. Yumaklı, hayvancılıkta verimi ve kaliteyi artırmak için faaliyetler planladıklarını ve çiftçilere destek verdiklerini söyledi. Ayrıca, yerel yönetimlerin de tarım çalışmalarına destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.
Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında fırınlara yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetim yapan ekipler, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir ve Manisa'da geçen yıl meydana gelen orman yangınlarının etkilediği alanların tamamının ağaçlandırıldığını açıkladı. Tırazlı Bölgesi'nde 2019 yılında 4 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Derince, bölgede 6 milyon fidan dikildiğini ve 18,5 ton tohum atıldığını ifade etti. İzmir ve Manisa'da geçen sene meydana gelen 316 orman yangını sonucunda toplam 2 bin 700 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyleyen Derince, bu alanların da tamamen ağaçlandırıldığını vurguladı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, güncel konularla ilgili istişarede bulundu. Vali Çiftçi ziyarette gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda '2025 EİT Turizm Başkenti' olarak ilan edilmesinin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü anlatan Vali Çiftçi, konuyla ilgili toplantılar düzenlediklerini söyledi. Vali Çiftçi, Erzurum'un sportif uluslararası organizasyonların ardından kültür ve turizm açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını bildiren Vali Çiftçi, bu etkinlikleri bir fırsat olarak görüp, kentin faydasına değerlendireceklerine işaret etti. 2.Organize Sanayi Bölgesinde mevcut alana, Milli Savunma Bakanlığı uhdesindeki 1,5 milyon metrekarelik bir bölümün eklenmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Vali Çiftçi, bunun sağlanması durumunda taleplerin rahatlıkla karşılanabileceğini vurguladı. Vali Çiftçi, özellikle Ramazan aylarında kent genelinde kullanılan maytap türü patlayıcılarla ilgili önleyici tedbirlerin alınacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Belediyeler, ideolojik saplantılar içinde olanların ideolojilerine araç yapacakları bir kurum değildir.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kooperatif yönetimi tarafından bugüne kadar yapılamayan Küçük Sanayi Sitesi'nin (KSS) alt yapısının tamamlanacağını ve iş yerlerinin iskanının verileceğini müjdeledi.
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