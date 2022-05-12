Son Dakika | Muğla'da 'Buzağım doğdu' ihbar hattı - Son Dakika
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Son Dakika | Muğla'da 'Buzağım doğdu' ihbar hattı

12.05.2022 12:24
Son Dakika | Muğla'da 'Buzağım doğdu' ihbar hattı

Son dakika haberleri... Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)'un desteklediği Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak yürütülecek olan "Yeni Doğan Buzağı Bakımı ve Kolostrum Kalitesi Ölçülmesi Projesi" çerçevesinde ilk çalışmalar başladı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)'un desteklediği Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak yürütülecek olan "Yeni Doğan Buzağı Bakımı ve Kolostrum Kalitesi Ölçülmesi Projesi" çerçevesinde ilk çalışmalar başladı.

3 ay sürecek olan projede sağlıklı buzağının doğması ile onu hayata hazırlayacak sağlık uygulamalarla birlikte kaliteli kolostrum verilmesi sağlanarak hem verimliliğin hem de kalitelinin arttırılması ve sağlıklı hayvan yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Proje görev alacak ekipleri eğitim, yayım çalışmalarının yanı sıra oluşturulan 08503080048 ihbar hattına gelen ihbarlar doğrultusunda yeni doğan buzağıya ilk müdahaleyi yapmak üzere işletmelere gidilmesi yapılacak çalışmalar arasında olup, kolostrum kalitesinin üreticiler tarafından da ölçülmesi sağlanarak depolama işlemleri yapılacak.

Projeye katılan ve ihbar hattını arayan yetiştiriciler arasında yapılacak çekilişle çeşitli promosyon hediyeleri verilmesi çalışmalar arasında yer alıyor. - MUĞLA

Son Dakika | Muğla'da 'Buzağım doğdu' ihbar hattı
Son Dakika | Muğla'da 'Buzağım doğdu' ihbar hattı
Son Dakika | Muğla'da 'Buzağım doğdu' ihbar hattı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Muğla'da 'Buzağım doğdu' ihbar hattı - Son Dakika


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