Muğla'da yol üstü ücretli otopark uygulaması sona erdi - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da yol üstü ücretli otopark uygulaması sona erdi

Muğla\'da yol üstü ücretli otopark uygulaması sona erdi

Muğla genelinde ilk uygulama başladığında tartışmalara neden olan yol üstü ücretli otopark uygulaması, ihaleyi alan firmanın sözleşmesinin bitmesinin ardından sözleşme yenilenmedi ve tekrar ihaleye çıkarılmadı.

10.05.2024 10:42  Güncelleme: 10:44
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Muğla genelinde ilk uygulama başladığında tartışmalara neden olan yol üstü ücretli otopark uygulaması, ihaleyi alan firmanın sözleşmesinin bitmesinin ardından sözleşme yenilenmedi ve tekrar ihaleye çıkarılmadı.

31 Mart yerel seçimleri esnasında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yol üstü otopark ihalesini sözleşme tamamladıktan sonra tekrar firmalar ile sözleşme yenilemeyeceklerini açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu sözünü tutarak sözleşmesi sona eren yol üstü otopark uygulamasının yapıldığı tüm ilçelerde yeni bir ihale yapılmazken, firma ile de sözleşme yenilenmedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısında yol üstü otopark işletmesi ile ilgili gündem maddesinde Muğla genelinde ana caddeler üzerinde uygulanan yol üstü ücretli otopark uygulamasında yetki Muğla Büyükşehir Belediyesi iktisadi işletmesi MUTTAŞ'a devredildi. Büyükşehir Belediye Meclis toplantısından sonra 13 İlçe Belediye Başkanı ile açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Daha önce yol üstü otoparklar ihale ile veriliyordu firmalara. Firmalar tarafından yol üstü otopark işletmesi sürdürülüyordu. Ancak seçim esnasında ve sonrasında vatandaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde halkımızın ve esnafımızın ekseriyet bölümünün bu uygulamadan rahatsız olduğunu tespit ettik. Şu anda firmaların ihale sözleşmeleri bitmişti. Onları yenilemedik ve yeniden ihaleye çıkmama kararı aldık. Bugün Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin aldığı karar ile bu konunun Belediyemizin iştiraki MUTTAŞ tarafından yönetilmesi gerektiğini, yani Belediye tarafından bunun opere edilmesini kararlaştırdık. Bundan sonraki süreçte ilk planda belirlediğimiz belli noktalarda MUTTAŞ'ın istihdam edeceği personel ve makine araç gereç vasıtası ile vatandaşlarımızın kesinlikle rahatsız olmayacağı, belli bir sürenin ücret dışı bırakılacağı, aracı ile bankaya gelmiş, markete gelmiş o sürenin ücretsiz olarak değerlendirilmesi, o sürenin üzerinde o bölgedeki trafik güvenliğini, trafik düzenlemesini yapmak üzere belli bir oranda fiyatlandırılacağını buradan vatandaşlarımız ile paylaşmak istiyorum. Bu fiyatlandırma konusu da meclisimizin gündemine getirilecektir. Meclis üyelerimiz, Belediye başkanlarımız, bölgedeki esnaflarımız, esnaf odalarımız ve o bölgede yaşayan halkımızın da fikirlerini alacağız bu konuda. Şu anda yol üstü otopark işletmesi ile ilgili yetkiyi MUTTAŞ'a devrettik, ancak MUTTAŞ'ın bu yetkiyi kullanırken hangi yöntemi izleyeceği veya nasıl bir fiyatlandırma yapılacağı yine toplumsal mutabakat sağlanarak ortaya çıkacak. Ben vatandaşlarımızın bu konuda rahatsız olmayacağına eminim. Çünkü hem belediye istihdam oluşturacak burada, gençlerimize belli bir oranda istihdam sağlanacak hem de çok daha uygun fiyatlara hem trafik düzeni sağlanacak, hem de vatandaşlarımızın yararlanması sağlanacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da yol üstü ücretli otopark uygulaması sona erdi - Son Dakika

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