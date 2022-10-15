Muğla ekonomi haberleri: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komiteleri seçimi - Son Dakika
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Muğla ekonomi haberleri: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komiteleri seçimi

15.10.2022 20:40
Muğla ekonomi haberleri: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komiteleri seçimi

Muğla haber... Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında (FTSO) meslek komitesi gruplarının seçimi yapıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında (FTSO) meslek komitesi gruplarının seçimi yapıldı.

Şehit Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında yapılan seçimlerde, odanın mevcut başkanı Osman Çıralı mavi, Günay Özütok kırmızı, Asım Orhan ise beyaz liste ile yarıştı.

13 meslek komitesi için oy kullanıldı.

Mavi liste ile seçime giden Osman Çıralı, tüm komitelerde en fazla oyu alarak seçimi kazandı.

Osman Çıralı, gazetecilere, oda üyelerinin teveccühü ile 13 meslek grubunun hepsinde kazandıklarını belirterek, ekibine teşekkür etti.

Sistemli ve çok çalıştıklarını ifade eden Çıralı, seçimlerin hoşgörü ortamında, karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Fethiye, Çıralı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla ekonomi haberleri: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komiteleri seçimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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