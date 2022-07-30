Marmaris mega yatları ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris mega yatları ağırlıyor

30.07.2022 13:48
Marmaris mega yatları ağırlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi, büyüklükleriyle dünyanın sayılı motor yatları arasında bulunan mega yatlara ev sahipliği yapıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi, büyüklükleriyle dünyanın sayılı motor yatları arasında bulunan mega yatlara ev sahipliği yapıyor.

Deniz turizminde hareketli günlerin yaşandığı ilçede, lüks tekneler ve farklı boylarda motor yatlar uzunlukları ve gösterişli duruşlarıyla dikkati çekiyor.

Süper ve mega olarak nitelendirilen yatların bazılarında helikopter de bulunuyor.

Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki "Anna" isimli süper yat ile Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" körfezde alargada bekliyor.

86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı mega yat "319011300" ise Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesine yanaştı.

Marmaris Limanı'na ve körfezine renk katan yatlarda, helikopterin yanı sıra spa, sauna, jakuzi, sinema ve spor salonu gibi birçok alan bulunuyor.

Bir süre körfezde ve limanda kalacağı öğrenilen yatlarda tatil yapanlara ilişkin bilgi verilmedi.

YORUMLAR
500
Alevlere teslim olan bölümler kül oldu! Otelin içinden gelen görüntüler facianın boyunu gözler önüne serdi Alevlere teslim olan bölümler kül oldu! Otelin içinden gelen görüntüler facianın boyunu gözler önüne serdi Marmaris ve Datça'da 101 göçmen kurtarıldı Marmaris ve Datça'da 101 göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Cayman Adaları, Marmaris, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmaris mega yatları ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:33 Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
12:11 Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi
12:09 5 lira eksik harcadı diye indirildiği market servisinin altına yattı
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 13:48:28. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris mega yatları ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement