Marmaris Limanı'na ve körfezine renk katan yatlarda, helikopterin yanı sıra spa, sauna, jakuzi, sinema ve spor salonu gibi birçok alan bulunuyor.

Süper ve mega olarak nitelendirilen yatların bazılarında helikopter de bulunuyor.

Kaynak: AA

Cayman Adaları, Marmaris, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Marmaris mega yatları ağırlıyor - Son Dakika

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