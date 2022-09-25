Yaklaşık 110 metre uzunluk ve 18 metre genişliğindeki yatta, 8 lüks kabinde 16 misafir ağırlanabiliyor. 36 personelin görev yaptığı 4 katlı yatta güzellik salonu, spa, sauna, jakuzi, sinema salonu, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve helikopter pisti yer alıyor.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırılan ve yaklaşık bir hafta limanda kalacağı belirtilen yatın, körfezden geçişini turistler ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla fotoğraf ve videosunu çekti.

Kaynak: AA

Cayman Adaları, Marmaris, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Mega yat 'Anna' Marmaris'te - Son Dakika

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