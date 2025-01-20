Muğla'nın Yerel Tohum Merkezi, Türkiye'nin 81 İlinde 19 Milyon Tohum Dağıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'nın Yerel Tohum Merkezi, Türkiye'nin 81 İlinde 19 Milyon Tohum Dağıttı

Muğla\'nın Yerel Tohum Merkezi, Türkiye\'nin 81 İlinde 19 Milyon Tohum Dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, 2016'dan bu yana 19 milyon yerel tohum dağıtarak Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilere ata tohumlarını ulaştırıyor. 2025'te 2 milyon yeni tohum dağıtmayı hedefliyor.

20.01.2025 16:09  Güncelleme: 16:11
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2016 yılında kurulan, Türkiye'nin en donanımlı yerel tohum merkezlerinden olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, ata tohumlarını koruyarak Türkiye'nin 81 ilindeki vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Merkezde üretilen yerel tohumlar, dağıtım öncesinde detaylı analizlerden geçirilerek hasarlı ve hastalıklı tohumlar ayıklanıyor. Sağlıklı ve kaliteli tohumlar, Muğla başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Yerel Tohum Merkezi'nden Türkiye'nin 81 iline bugüne kadar 19 Milyon yerel tohum dağıtıldı. 2025 yılında da 120 ata tohumundan çoğaltılan 2 Milyon tohum ülke geneline dağıtılacak.

980 çeşit tohum ile geniş envanter

Sebze, kaba yem ve tıbbi aromatik bitki tohumlarını bünyesinde barındıran merkez, 980 farklı tohum çeşidiyle Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezi olarak hizmet veriyor. Merkezde, kurulduğu günden bu yana toplam 19 milyon yerel tohumun dağıtımı gerçekleştirildi. Tohumların analiz süreci ise büyük bir titizlikle yürütülüyor. Fidelerden alınan tohumlar, çıkarma, yıkama ve kurutma işlemlerinin ardından laboratuvar ortamında detaylı testlere tabi tutuluyor. Çimlenme testi ve taşınabilir hastalık analizlerinin ardından yalnızca sağlıklı tohumların dağıtımı sağlanıyor.

Türkiye'nin en donanımlı tohum merkezi

Tohum envanter odası, tohum test laboratuvarı, doku kültürü ve kriyoprezervasyon laboratuvarı, tıbbi aromatik bitkiler AR-GE laboratuvarı ve distilasyon ünitesi gibi birçok donanıma sahip olan merkez, bilimsel yöntemlerle tohum üretimi ve geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Yerel tohum dağıtımı 3 Şubat'ta başlıyor

Merkezde görevli Büyükşehir Belediyesi mikrobiyoloğu Pınar Gitmez, tohumların hazırlanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "980 çeşit farklı yerel tohumumuz var. Merkezimizde bunun dışında tohum test laboratuvarımız, dağıtım öncesinde tohumların mikrobiyolojik analizlerini yaptığımız ve aynı zamanda tohumların canlılık testlerini, çimlenme testlerini test ettiğimiz laboratuvarımız mevcut. Bunun dışında kriyoprezervasyon ve doku kültürü laboratuvarımız, distilasyon ünitemiz ve tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili AR_GE çalışmaları yaptığımız laboratuvarımız ile birlikte Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezindeyiz. Merkezimiz bugüne kadar Türkiye'nin 81 iline 19 milyon yerel tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Bu dağıtımı her Şubat ayında analizlerini tamamladıktan sonra tohumlarımızı dağıtıma çıkarıyoruz yetiştirdiğimiz tohumları. 2025 sene için de 3 Şubat'ta tohum dağıtımlarına başlıyoruz. Bu dağıtımlar sayesinde yetiştirdiğimiz tohumları Türkiye'nin 81 ilindeki toprak ile buluşturarak geleceğe miras bırakıyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Ahmet Aras, yerel tohumların tarımsal mirasın devamlılığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, ata tohumlarının tarımsal mirasın ve toprağın bereketinin en değerli emanetlerinden olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu mirası korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar sürdürdüklerini açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

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