Muğla Planlama Ajansı (MUPA) Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ve bilimsel verilere dayalı karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Muğla Planlama Ajansı (MUPA), çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan MUPA Başkanı Tansu Özcan, ajansın kuruluş misyonunu ve bugüne kadar yaptığı çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. "Gelecek için ortak akıl misyonu ile yola çıktık. İlk yılımızda Muğla'nın durumunu tespit ettik. MUPA, bu kentin ihtiyaçlarına doğru ve sürdürülebilir çözümler sunmak için çalışıyor. Kamu kaynaklarının etkin ve adil kullanımı için veri temelli analizler yapıyoruz" diyen Özcan, ajansın genç ve dinamik kadrosuna da dikkat çekti.

MUPA'nın personel yapısına ilişkin bilgi veren Özcan, "Kadromuzun yaş ortalaması 29, yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Bu, Başkanımız Ahmet Aras'ın vizyonunun bir yansıması. Türkiye'de İstanbul ve İzmir'in ardından kurulan üçüncü planlama ajansı MUPA oldu. Yalnızca veri üretmekle kalmıyoruz, aynı zamanda politika da geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

MUPA'nın Muğla için alınacak tüm kararlarda önemli bir rol oynayacağını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ajansın devlet planlama teşkilatından ilham alarak kurulduğunu belirtmiş, "Muğlamız siyasette ve ekonomide hak ettiği yeri alacak. Bu adımları MUPA üzerinden atacağız. Veriye, bilime ve akla dayalı çalışmalarla Muğla'nın geleceğini şekillendireceğiz" demişti. - MUĞLA