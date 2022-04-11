Mühendisler "Techno Camp" programıyla kariyerine yön verecek - Son Dakika
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Mühendisler "Techno Camp" programıyla kariyerine yön verecek

11.04.2022 10:30
Mühendisler "Techno Camp" programıyla kariyerine yön verecek

Turkcell Global Bilgi, gençlerin kariyer hayallerine ulaşabilmesi için Techno Camp programı düzenliyor.

Turkcell Global Bilgi, gençlerin kariyer hayallerine ulaşabilmesi için Techno Camp programı düzenliyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Turkcell Global Bilgi'nin her sene gerçekleştirdiği Techno Camp, bilgi teknolojileri dünyasında kariyer yapmak isteyen gençlere çeşitli fırsatlar sunuyor.

Haziran'da başlayacak ve 2 ay sürecek Techno Camp'te katılımcılara güçlü eğitim araçları ile alanında uzman eğitmenlerden yazılım ve network eğitimleri verilecek. Kurumsal hayatı deneyimleme fırsatı sunan, teknoloji sohbetlerinin yer aldığı yenilikçi fikirlerin hayata geçeceği Techno Hackathon da program içeriğinde yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, Turkcell Global Bilgi olarak müşterilere eşsiz bir dijital deneyim sunduklarını belirterek, "Gençlerin sektöre katılımını güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca bu sene Great Place to Work Enstitüsü tarafından 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' ve 'Best Workplaces for Millennials' kategorilerinde 1'incilik almamız da Turkcell Global Bilgi'nin, gençler için ne kadar iyi bir seçim olduğunun bir göstergesi. Bu sebeple kariyerini bilgi teknolojileri alanında şekillendirmeyi hedefleyen ülkemizin başarılı genç mühendislerini Techno Camp'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başvuruların ve eğitimin online platformda yapılacağı Techno Camp programına, üniversitelerin Yazılım, Elektrik & Elektronik, Elektronik & Haberleşme, Endüstri ve Matematik Mühendisliği bölümlerinde 4'üncü sınıf öğrencisi, yeni mezun veya en fazla 2 yıl iş deneyimine sahip adaylar başvurabiliyor. Türkiye'nin her bölgesinden yapılacak başvurular arasından eğitim almaya hak kazanan adaylar, program sonunda Turkcell Global Bilgi ailesinde Uzman pozisyonlarında da kariyerini şekillendirebilecek. Son başvuru tarihi 1 Mayıs olarak belirlenen Techno Camp'e geçen yıl toplam 4 bin 500 başvuru yapılmıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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