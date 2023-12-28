Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi

Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri olan Murat Ülker, Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu dolandırıcılık olayıyla ilgili konuştu.

"HERKES APTAL SİZ AKILLISINIZ ÖYLE Mİ?"

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya konuşan Ülker, Seçil Erzan'a para kaptıran ünlüler için "Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?" ifadelerini kullandı.

BORSA YATIRIMCISINA TAVSİYELER

Borsa oynayan bireysel yatırımcının sosyal medya hesaplarında birtakım kişilerin tavsiyelerine uyarak yatırım yapmasını yanlış bulduğunu ifade eden Ülker, "Borsa yatırımcısı bilinçli olmalı. Sağdan soldan duyumlarla borsaya para yatırmak akıllıca değil. Değeri düşük bir şirkete bakıyorsunuz borsada uçmuş. Sonra bir bakıyorsunuz, kendi reel değerine gelmiş ve düşmüş. Bir sürü kişi de zarar etmiş. Ne bekliyordunuz ki? Bana göre, bireysel yatırımcıların bankaların yatırım fonlarına yönelmesi gerekir. Sağlıklı olan budur" şeklinde konuştu.