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Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi - Son Dakika
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Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılan ünlülere yönelik olarak 'Herkes aptal, siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?' şeklinde tepki gösterdi. Ülker ayrıca, Türkiye'de borsa oynayan bireysel yatırımcının da sosyal medya tavsiyelerine güvenerek yatırım yapmasını yanlış bulduğunu belirtti.

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
28.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 13:23
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Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri olan Murat Ülker, Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu dolandırıcılık olayıyla ilgili konuştu.

"HERKES APTAL SİZ AKILLISINIZ ÖYLE Mİ?"

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya konuşan Ülker, Seçil Erzan'a para kaptıran ünlüler için "Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?" ifadelerini kullandı.

BORSA YATIRIMCISINA TAVSİYELER

Borsa oynayan bireysel yatırımcının sosyal medya hesaplarında birtakım kişilerin tavsiyelerine uyarak yatırım yapmasını yanlış bulduğunu ifade eden Ülker, "Borsa yatırımcısı bilinçli olmalı. Sağdan soldan duyumlarla borsaya para yatırmak akıllıca değil. Değeri düşük bir şirkete bakıyorsunuz borsada uçmuş. Sonra bir bakıyorsunuz, kendi reel değerine gelmiş ve düşmüş. Bir sürü kişi de zarar etmiş. Ne bekliyordunuz ki? Bana göre, bireysel yatırımcıların bankaların yatırım fonlarına yönelmesi gerekir. Sağlıklı olan budur" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın ünlü teknik adam Fatih Terim'in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edilmişti.

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Kasım 2023'te 4'ü tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

YORUMLAR (3)
  • Ali Kublay: Adam doğru söylemiş dolara banka senelik 100 de 200.faiz verecek ama adamlar para bulamiyo senin onun 2 .3 milyon dolarına talipler nurdan anlaşılan en sonki rakam 22 idi heralde memlekette sadece 22 kişinin anası guzel Yanıtla 15 0
  • Celal Esen: Borsadaki durum nedir paşam. Noldu da çakıldı hisseler bu da dolandırıcılık değil mi Yanıtla 6 0
  • Hbo Hbo: Bugunletse Starbucksa yaptigi ziyaretle gundemdeydi. Neydr konuyu dagitmak en iyisi Yanıtla 0 0

Murat Ülker, Seçil Erzan, Denizbank, Türkiye, Gündem, Ekonomi, Son Dakika

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