Muratpaşa Belediyesi maaşları TÜFE'ye endeksledi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi maaşları TÜFE'ye endeksledi

06.08.2022 12:00
Muratpaşa Belediyesi maaşları TÜFE'ye endeksledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaklaşık 2 bin 200 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imza töreninde "Maaşları tüketici fiyat endeksine kısaca TÜFE'ye endeksleyen çok az sayıda sözleşmeden birini imzaladık" diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaklaşık 2 bin 200 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imza töreninde "Maaşları tüketici fiyat endeksine kısaca TÜFE'ye endeksleyen çok az sayıda sözleşmeden birini imzaladık" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesinde yaklaşık 2 bin 200 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Belediye-İş Sendikası'yla sürdürülen görüşmelerin sonucunda 2022-2024 yıllarını kapsayan sözleşme, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Şube Başkanı Mehmet Mercan arasında imzalandı.

Şube Başkanı Mercan, "Toplu iş sözleşmesi, işçi arkadaşlarımıza, sendikamıza ve emeğin yanında olan herkese hayırlı olsun" dedi. Görüşmelerin son derece güzel geçtiğini dile getiren Mehmet Mercan, "İnşallah bundan sonraki süreçte de birlik, beraberlik içinde emek için ne yapılması gerekiyorsa Başkanımız Ümit Uysal'la beraber, belediyemizin imkanları dahilinde, en iyisini yapmak için var gücümüzde çalışacağız" diye konuştu.

Maaşlar TÜFE'ye endeksli

Başkan Uysal ise görüşmelerde yer alan herkese teşekkür etti. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle bir sentez yapmaya çalıştıklarını aktaran Başkan Uysal, "Amacımız, kamu hizmetleri aksatılmadan bütçe imkanları çerçevesinde emekçilerimizi gelişen ekonomik şartlarda maksimum koruyacak noktayı bulmaktı. Şu anda imzaladığımız sözleşmeyle buna ulaştık" diye konuştu. Başkan Uysal konuşmasının devamında şunları söyledi: "Hizmetlerinin bir kısmını, asgari ücretle personel çalıştıran müteahhit firmalarca gerçekleştiren ve bunun üzerinden kendi çalışana görece yüksek maaş ödeyen belediyeler hariç, Akdeniz bölgesinde en yüksek maaşı veren belediye durumundayız. Gönül çok daha fazlasını vermek ister. Ama gerçek enflasyonun yüzde 200'e dayandığı bir ülkede kamu idaresi olmak da çalışan olmak da çok zor. Bütün bu yarar dengelerini gözeterek hareket etmekte oldukça güç. Ama bunu elimizden gelen maksimum ölçüde başarmaya gayret ediyoruz. Ayrıca maaşları tüketici fiyat endeksine kısaca TÜFE'ye endeksleyen çok az sayıda sözleşmeden birini imzalamış bulunuyoruz. Hayırlı olsun."

Muratpaşa Belediyesi'nde 2 yıl boyunca uygulanacak toplu sözleşmeyle en düşük maaş, bayram ikramiyeleri, yol ve çocuk yardımı ve çeşitli hizmet kolları için ödenen tazminatlar hariç 7 bin TL oldu. - ANTALYA

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Muratpaşa Belediyesi'nden Başkan Uysal'ın İlçe Ziyaretlerinin Yerel Seçimlerle İlişkilendirilmesi Hakkında Basın Açıklaması Muratpaşa Belediyesi'nden Başkan Uysal'ın İlçe Ziyaretlerinin Yerel Seçimlerle İlişkilendirilmesi Hakkında Basın Açıklaması
Kaynak: İHA

Mehmet Mercan, Ümit Uysal, Muratpaşa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa Belediyesi maaşları TÜFE'ye endeksledi - Son Dakika

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