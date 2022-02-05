Üye Girişi
Muratpaşa'dan kıdemli kent sakinlerine şifa kaynağı zencefil - Son Dakika

Muratpaşa'dan kıdemli kent sakinlerine şifa kaynağı zencefil

05.02.2022 11:40
Muratpaşa'dan kıdemli kent sakinlerine şifa kaynağı zencefil

Ağrı kesici özelliği ve enfeksiyonlara karşı etkisiyle bilinen zencefilin üretimine başlayan Muratpaşa Belediyesi, ilk hasatın ürünlerini belediyenin yaşlı evlerinde kıdemli kent sakinlerine dağıttı.

Ağrı kesici özelliği ve enfeksiyonlara karşı etkisiyle bilinen zencefilin üretimine başlayan Muratpaşa Belediyesi, ilk hasatın ürünlerini belediyenin yaşlı evlerinde kıdemli kent sakinlerine dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl nisan ayında ağrı kesici özelliğiyle, kalbe, solunum yollarına, sindirim sistemi ve mideye faydalarıyla bilinen ve son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefil üretimine başladı. Park Bahçeler Müdürlüğü'nün seralarında 500 metrelik bir alanda yapılan ilk üretimden 198 kilogram ürün hasat edildi.

Pazarda kilogramı 100 liradan satılan zencefiller, Antalya Kadın Girişim Kooperatifi'nce yine belediyenin tesislerinde kurutuldu ve toz haline getirildi. Toz haline getirilen zencefil 75'şer gramlık paketlere dolduruldu. Kokusu ve görüntüsü nedeniyle mesafeli durulan bir bitkiyken son yıllarda yeniden keşfedilen zencefilin ilk hasat ürünleri belediyenin yaşlı evlerinde dağıtıldı.

Emekli öğretmen Seyhan Akın, Muratpaşa Belediyesi'nin pandemi döneminde gıda temininde yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekmek için atıl arazilerini değerlendirdiğini anlattı. Mısır, buğday gibi hububatların ardından zencefil ekildiğini belirten Akın, "Zencefil bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda birtakım rahatsızlıklara da iyi geliyor. Belediyemizin ilk ürünlerini bizimle paylaşmasından çok mutlu olduk" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa'dan kıdemli kent sakinlerine şifa kaynağı zencefil
Muratpaşa'dan kıdemli kent sakinlerine şifa kaynağı zencefil

YORUMLAR
500

Muratpaşa, Zencefil, Hasat, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa'dan kıdemli kent sakinlerine şifa kaynağı zencefil - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya geliyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:09 Video kan dondurdu! Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:53 AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 11:47:16. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa'dan kıdemli kent sakinlerine şifa kaynağı zencefil - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement