Muş bağlarında hasat başladı, güz meyveleri tezgahlarda ve il dışında satılıyor - Son Dakika
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Muş bağlarında hasat başladı, güz meyveleri tezgahlarda ve il dışında satılıyor

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Muş bağlarında hasat başladı, güz meyveleri tezgahlarda ve il dışında satılıyor
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Muş bağlarında yetiştirilen üzüm, armut, elma ve diğer güz meyvelerinde hasat başladı; ürünler kent merkezindeki tezgahlarda satışa sunuluyor. Üreticiler meyvelerin önemli bölümünü kargo ve otobüsle Türkiye’nin farklı illerine gönderiyor.

Muş'un bağlarında yetiştirilen üzüm, armut, elma ve diğer güz meyveleri, hasadın ardından kent merkezindeki tezgahlarda yerini aldı.

Muş'ta bağcılığın yaygın olduğu bölgelerde yetiştirilen güz meyvelerinde hasat dönemi başladı. Üreticiler tarafından toplanan meyveler, kent merkezindeki tezgahlarda satışa sunuluyor. Bağlardan toplanan üzüm, armut ve elmanın yanı sıra çeşitli meyveler, tazeliği ve doğal aromasıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Üreticiler, ürünlerin önemli bir bölümünü ise kargo ve otobüslerle Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor. Muş'un bağlarında yetiştirilen meyvelerin hem kentte hem de il dışında tüketicilere ulaştırılması, bölgedeki bağcılığın ekonomik katkısını da artırıyor.

Muş'ta yaklaşık 40 yıldır meyve satışı yaparak geçimini sağlayan 66 yaşındaki 7 çocuk babası İlhan Demirel, yöresel üretimin gelecek yıllarda da devam etmesi için bağcılığın geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Muş meyveleri tezgahtaki yerini aldı. Şu an üzüm satıyorum. Tezgahımızda sattığımız meyvelerin yüzde 70'ini il dışına gönderiyoruz. Kargo ile gönderiyoruz, otobüs ile gönderiyoruz. Üzüm, armut, çilek, elma, karçin meyvelerini tezgahta satıyorum. Meyvelerimiz tamamen Mongok, İncebel, Mehmet, Çanakkale ve Pamuklu bağlarında yetişmektedir. Burada sattığımız meyveler tamamen organik. Bundan dolayı çok talep görüyor. Vatandaşlarımız alıyor ve il dışındaki akrabalarına gönderiyorlar. 40 yıldır tezgahımda sadece Muş meyvelerini satıyorum. Muş meyveleri bittiğinde ben de dükkanımı kapatıyorum" dedi.

Meyve alan eski Muş Belediye Başkanı Şerafettin Yatçı, "Tabii, sezon itibarıyla Muş meyveleriyle buluşma zamanı. Artık bağlar hasat mevsimini yaşıyor. Üzüm de çıktı. Tabii bölgemize has bir üzüm çeşidi. Çok bağımız var, değişik isimler altında. Yani Muş, üzümcülük açısından hep kayda değer bir potansiyele sahip. Bu hususta Tarım ve Orman Müdürlüğü burayla ilgilenip el atacak olursa, Muş daha iyi neticeler alabileceğimiz bir özelliğe sahiptir. Özellikle yaz ayları çok sıcak ve kurak geçiyor. Bu da meyveler için önemli bir değer taşıyor. Yani elma çeşitlerimiz var, meyvelerimiz erik, kayısı, kiraz, vişne, dut, saymakla bitmez. Aklıma gelen bütün meyveleri Muş'ta görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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